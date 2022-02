Tùy theo sự thay đổi hằng năm mà tử vi mỗi năm của mỗi con giáp sẽ xảy ra không ít biến động. Có một số con giáp sẽ có khởi sắc do được Thái Tuế hoặc các cát tinh soi chiếu, gặp nhiều may mắn, nhưng cũng có không ít con giáp sẽ gặp vận đen do phạm Thái Tuế hoặc bị hung tinh soi chiếu, xui xẻo không ngừng.



Tóm lại, vận may của 12 con giáp là khác nhau và mỗi cung đều có vận khí riêng. Vậy khi bước sang năm 2022, những con giáp nào sẽ vượng phát, suôn sẻ nhất? Hãy xem cùng xem nhé.

Tuổi Hợi: Phúc lộc dồi dào, quý nhân phù trợ

Đối với người tuổi Hợi, năm Nhâm Dần 2022 là một năm khá may mắn. Mặc dù năm nay con giáp này Hại Thái Tuế, nhưng đây cũng là năm Lục hợp Thái Tuế, tài lộc dồi dào. Điều đó cho thấy rằng, người tuổi Hợi trong năm 2022 có quý nhân phù trợ, rất may mắn.

Vận may của người tuổi Hợi chủ yếu thể hiện trong sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng sẽ có không ít thăng trầm. Mặc dù có lúc Phá Thái Tuế sẽ cản trở sự phát triển của họ, nhưng khi phúc tinh đến, người tuổi Hợi chỉ cần khéo léo tránh ảnh hưởng của Phạm Thái Tuế, tìm kiếm cơ hội thích hợp cùng với việc được cao nhân chỉ điểm, thì sự nghiệp sẽ phát triển và giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Ngọ: Sự nghiệp suôn sẻ, có thể sẽ thăng quan tiến chức

Tài lộc của những người tuổi Bính Ngọ bước vào năm 2022 cũng khá tốt.

Tử vi năm 2022 của người tuổi Bính Ngọ cũng khá tốt. 2022 đối với người tuổi Ngọ là năm Tam hợp Thái tuế, lại thêm trong mệnh cách xuất hiện nhiều cát tinh soi chiếu, nên họ rất may mắn về tài lộc. Đặc biệt là trên hai phương diện sự nghiệp và học hành, sẽ có những bước đột phá lớn. Học hành dễ đạt được thành tích tốt, sự nghiệp ngày một phát triển.

Dưới góc độ phong thủy, năm 2022, “Tứ Lục Tinh Tú” bay về hướng Đông Nam sẽ chủ về sự nghiệp, học hành và công danh sự nghiệp. Nếu có sự thu xếp hợp lý, thì sẽ có thăng tiến trong sự nghiệp. Trên phương diện tài vận, nếu đầu tư hợp lý sẽ có thể mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ chỉ nên dừng lại ở mức đủ, không được tham lam, nếu không sẽ gặp họa.

Tuổi Tuất: Sự nghiệp thịnh vượng

Người tuổi Tuất bước vào năm Nhâm Dần 2022, sự nghiệp phát triển rất tốt, khiến người khác phải ghen tị. Cùng là năm Tam hợp Thái Tuế, nhưng khác với người tuổi Ngọ, người tuổi Tuất dễ tiết kiệm tiền hơn.

Tuy nhiên, "Phi tinh" hoặc "Bạch hổ" có thể mang lại một số nguy hại cho sức khỏe hoặc ảnh hưởng đến xã hội đối với người tuổi Tuất, sự nghiệp có tài vận tốt sẽ có nhiều hung tinh quấy nhiễu.

Vì vậy, đối phó với những tình huống này, ngoài việc chú ý hơn trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Tuất cũng nên cẩn thận về sự an toàn của bản thân, tránh sự ảnh hưởng và phá hoại của những kẻ tiểu nhân. Tóm lại, sự nghiệp của người tuổi Chó trong năm nay tương đối suôn sẻ.

Tuổi Mùi: Cát tinh soi chiếu, tài lộc đại phát

Năm 2022, tử vi của người tuổi Mùi rất tốt. Dù xét về sự nghiệp hay tình duyên thì đây đều là một năm khá thành công. Với sự trợ giúp đắc lực của tam đại cát tinh, Nhạc Đế, Thiên Xứng và Ngọc Đường, nhân duyên tốt đẹp, công việc thuận lợi, chuyện tình cảm cũng suôn sẻ.

Trong năm Nhâm Dần sắp tới, cho dù bạn là người rất nhút nhát cũng có thể thoát khỏi kiếp độc thân, mọi việc đều được như ước nguyện.

Về phương diện tài lộc cũng cũng có sự thăng tiến ổn định, dù là nhân viên văn phòng hay người bắt đầu kinh doanh riêng thì thu nhập đều rất khả quan.

Năm 2022, tuổi Mùi có cát tinh soi chiếu, tài lộc tăng lên gấp bội, trong sự nghiệp có thể điều chỉnh phương hướng hợp lý, chọn mục tiêu, chăm chỉ làm việc, đừng vì áp lực mà thả lỏng. Nỗ lực và chăm chỉ, bạn nhất định sẽ đạt được thành quả hơn cả mong đợi.

