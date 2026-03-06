Nhạc sĩ tỷ view công khai cạnh tranh với Văn Toàn trong vụ "đẩy thuyền" với Hoà Minzy

Mạng xã hội mới đây bất ngờ xôn xao khi nhạc sĩ “tỷ view” Nguyễn Văn Chung đăng tải một dòng trạng thái hài hước nhưng lại gọi thẳng tên cầu thủ Nguyễn Văn Toàn, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò chuyện gì đang xảy ra.

Cụ thể, trên trang cá nhân, tác giả của loạt hit đình đám viết ngắn gọn: "Văn Toàn không nhận thì để Văn Chung!”. Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đăng kèm một bức ảnh selfie của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng nữ ca sĩ Hoà Minzy. Trong ảnh, nhạc sĩ "tỷ view" diện vest lịch lãm, còn Hoà Minzy rạng rỡ trong chiếc váy dịu dàng, trên tay cầm bó hoa hướng dương nổi bật.

Điều khiến dân mạng thích thú là cách nhạc sĩ gọi thẳng tên Văn Toàn và trả lời bình luận đầy ẩn ý. Bởi từ lâu, mối quan hệ thân thiết và những màn tương tác đáng yêu giữa Hoà Minzy và Văn Toàn vẫn luôn là chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Không ít lần cả hai bị bạn bè trêu chọc vì quá hợp nhau, dân tình thì rần rần "đẩy thuyền" mong cả hai thành đôi, dù họ luôn khẳng định chỉ là bạn thân.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gọi tên Văn Toàn

Chính vì vậy, câu nói vui của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lập tức khiến cư dân mạng bật cười. Nhiều người cho rằng nhạc sĩ đang “đùa ké” câu chuyện quen thuộc của showbiz - cứ hễ nhắc đến Hoà Minzy là fan lại gọi tên Văn Toàn.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện: “Anh Chung nhanh tay quá, Văn Toàn chưa kịp nói gì luôn!", “Gọi thẳng tên thế này là anh Toàn phải vào giải thích rồi!”, “Hoà Minzy đứng giữa mà cộng đồng mạng thì cười nghiêng ngả", "Chưa ai hỏi Hoà Minzy có muốn hay không", "Anh Chung đục thuyền Hoà - Toàn rồi"...

Thực tế, đây chỉ là một màn trêu đùa vui vẻ giữa bạn bè trong giới bạn bè showbiz, đúng với phong cách hài hước mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thường thể hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc gọi thẳng tên Văn Toàn trong bài đăng có Hoà Minzy vẫn đủ khiến cộng đồng mạng được phen bàn tán rôm rả.

Dù chỉ là một câu nói vui, nhưng rõ ràng “tam giác nội dung” Hoà Minzy - Văn Toàn - Nguyễn Văn Chung đã vô tình tạo ra một khoảnh khắc giải trí thú vị khiến mạng xã hội thêm phần sôi động.