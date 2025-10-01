Nhạc sĩ Thế Hiển - tác giả ca khúc 'Nhánh lan rừng' qua đời

Theo Hội Âm nhạc TP.HCM, nhạc sĩ Thế Hiển qua đời tối 1/10. Trước đó, bệnh tình của nhạc sĩ, NSND Thế Hiển diễn tiến xấu. Gia đình đưa ông nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TP.HCM) tối 30/9.

Nhạc sĩ Thế Hiển bị đột quỵ vào tháng 9/2024. Sức khoẻ của ông sa sút nhanh chóng khi phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não.

Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955 tại Sài Gòn, quê gốc Nam Định.

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời vào tối 1/10.

Năm 1977, ông theo học chương trình Trung cấp Thanh nhạc của Đoàn nghệ thuật Bông Sen, được đào tạo bởi những nghệ sĩ lừng danh bấy giờ như Quốc Hương, Thanh Trì, Mỹ An, nhạc sĩ Xuân Hồng... Sau ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sáng tác (hệ tại chức) Nhạc viện TP.HCM (1995 - 1999).

Năm 1982, ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác, tác phẩm đầu tay mang tên Khi bong bóng bay được khán giả đón nhận.

Trong sự nghiệp, tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với loạt ca khúc như Tóc em đuôi gà, Hoài niệm dấu yêu, Nhánh lan rừng, Hát về anh, Cho dù có đi nơi đâu, Đợi chờ trong cơn mưa, Dấu chấm hỏi, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím, Vượt lên chính mình… Cả sự nghiệp, ông viết khoảng 250 bài, đã phổ biến khoảng 150 bài.

Nhạc sĩ Thế Hiển từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất (2012). Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012. Tháng 3 vừa qua, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.