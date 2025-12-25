Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói thẳng cách làm việc, không muốn gửi bài cho ca sĩ nổi tiếng

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ về các cơ duyên sáng tác của mình. Anh nói: "Tôi thành công đến giờ là nhờ may mắn và tôi luôn thấy ở mình là một sự may mắn. May mắn theo tôi đến tận bây giờ.

Nguyễn Văn Chung

Đầu tiên, tôi gửi bài hát của mình cho khá nhiều ca sĩ nhưng chỉ có anh Nguyên Vũ trả lời tôi và anh Nguyên Vũ là ca sĩ đầu tiên hát nhạc của tôi trên sân khấu luôn với bài Người thầy năm xưa và giọng anh ấy rất hợp với bài này.

Lúc đó, anh Nguyên Vũ là phó giám đốc công ty Nhạc Xanh nên quyết định mua của tôi một số bài hát để đưa cho nhóm GMC, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc. Nhóm GMC thể hiện bài Đêm trăng tình yêu rất thành công. Sau đó tới Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc với bài Vầng trăng khóc, Mộng Thủy Tinh, Tình yêu mang theo.

Từ những bài hát thành công đầu tiên đó dẫn tôi tới mối quan hệ với các đồng nghiệp khác. Các ca sĩ khi ấy mới bắt đầu biết đến sự tồn tại của một nhạc sĩ tên Nguyễn Văn Chung có những bài hát như vậy.

Sau đó, tôi gửi nhạc cho Cao Thái Sơn, anh Phan Đinh Tùng, Akira Phan và họ hát thành công. Ở mỗi giai đoạn, lại có một ca sĩ trẻ hát nhạc của tôi và hát theo chất riêng của họ rồi thành công vang dội, thành hit.

Nhiều nhạc sĩ thường chọn cách gửi nhạc của mình cho một ca sĩ nổi tiếng nào đó hát vì họ có lượng fan đông, thậm chí là tặng luôn, cho luôn cũng được, chỉ để được ca sĩ đó hát.

Nhưng tôi lại có suy nghĩ ngược lại, rằng nếu mình gửi bài cho một ca sĩ chưa nổi tiếng hát mà hát xong thành công, tên tuổi họ đi lên sẽ càng làm tôi sướng hơn nhiều, giống như Khánh Ngọc từng vụt sáng lên với Mộng thủy tinh. Điều này khiến tôi hạnh phúc, tự hào hơn nhiều, giống kiểu tôi thành công mà không cần dựa vào ai".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong những tên tuổi tiêu biểu của dòng nhạc trẻ Việt Nam những năm 2000. Anh được mệnh danh là "nhạc sĩ của những bản tình ca buồn" với khả năng tạo nên những giai điệu bắt tai, ca từ sâu lắng và dễ đi vào lòng người. Những tác phẩm như Vầng trăng khóc, Chiếc khăn gió ấm hay Đêm trăng tình yêu đã góp phần đưa tên tuổi của nhiều ca sĩ lên tầm ngôi sao.

Không chỉ dừng lại ở chủ đề tình yêu đôi lứa, anh còn gặt hái thành công rực rỡ với mảng đề tài gia đình. Ca khúc Nhật ký của mẹ là một dấu ấn chói lọi, không chỉ gây xúc động mạnh mẽ trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Với sức sáng tạo bền bỉ, anh sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ gồm hàng trăm bài hát đa dạng thể loại.

Nguyễn Văn Chung luôn được đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi thái độ làm việc nghiêm túc, chỉn chu. Hiện nay, anh còn dành nhiều tâm huyết cho dự án âm nhạc thiếu nhi với mong muốn làm giàu thêm tâm hồn cho thế hệ trẻ. Anh xứng đáng là một trong những nhạc sĩ tài hoa và có tầm ảnh hưởng lớn của V-pop hiện đại.