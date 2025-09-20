Nhạc sĩ Lê Gia Quân: "Vợ càng thành công, tôi càng mãn nguyện"

Trong làng nhạc Việt, Lê Gia Quân không chỉ được biết đến là nhạc sĩ, rapper sở hữu nhiều bản hit mà còn là người đứng sau thành công của vợ - ca sĩ Hana Cẩm Tiên. Với 16 năm hoạt động bền bỉ, anh gây dấu ấn bằng phong cách sáng tạo riêng, cùng những chia sẻ chân thành về nghề, về cuộc sống và tình yêu với âm nhạc.



Nhạc sĩ Lê Gia Quân.

16 năm âm nhạc - từ đam mê đến loạt hit được yêu thích

Sinh ra ở Chơn Thành (Bình Phước), Lê Gia Quân sớm theo đuổi đam mê sáng tác. Anh ghi dấu với các ca khúc: Vương vấn, Khóc cho người ai khóc cho em, Lý do là vậy, Chắc do em đã sai, Để em tính… và hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác qua các sản phẩm như Thay lòng, Thì thôi (ft. Hồ Phi Nal), đặc biệt là verse rap viral trong Kệ nhắm mắt yêu luôn (ft. Nam Lê) cho thấy sự đa dạng và khả năng nắm bắt xu hướng.

Theo Lê Gia Quân, yếu tố quan trọng nhất trong sáng tác là cảm xúc và sự chân thật. Anh nói: "Khi đặt bút viết một ca khúc mình thường dùng cảm xúc của bản thân, một chút thị hiếu khán giả và quan trọng là phần giai điệu phải bắt tai, dễ nghe. Tôi luôn tôn trọng ca từ của mình, đề cao ý nghĩa, truyền tải nội dung thông qua âm nhạc một cách trong sáng, tinh tế".

Vừa là nhạc sĩ vừa là rapper, anh cũng thẳng thắn nói về cái "tôi" nghề nghiệp: "Làm nghề sáng tạo, tôi đề cao cái tôi vì mong muốn từng sản phẩm ra đời phải có chất lượng cao nhất. Đây không phải là sự tự mãn, mà là cam kết với chất lượng và sự độc đáo".

Nhìn lại thị trường rap hiện nay, anh bày tỏ: "Bây giờ nhạc rap của Việt Nam quá mạnh rồi. Ngày xưa, tôi bắt đầu từ 2009 khi gia nhập nhóm G5R của Jombie, các thành viên chơi nhạc chỉ vì đam mê. Bây giờ các bạn rapper trẻ đã có thể kiếm được nhiều tiền từ âm nhạc, tôi cảm thấy vui và tự hào vì thứ âm nhạc đó đã đem lại giá trị và không còn bị e dè như trước". Đây không chỉ là nhận định mà còn là niềm vui của người đã chứng kiến và góp phần vào sự phát triển của Rap Việt từ những ngày đầu.

Lê Gia Quân và vợ.

Hậu phương vững chắc cho Hana Cẩm Tiên

Bên cạnh vai trò nghệ sĩ độc lập, Lê Gia Quân còn là người đồng hành, hỗ trợ sự nghiệp của vợ là ca sĩ Hana Cẩm Tiên. Anh tự hào nói: "Tôi lúc nào cũng tự hào về vợ mình, sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho Hana Cẩm Tiên. Vợ càng 'hot', tôi càng cảm thấy mãn nguyện và tự hào".

Anh không cảm thấy áp lực khi khán giả so sánh thành công của mình với vợ: "Tôi chấp nhận lùi về sau để làm hậu phương cho vợ, nên chuyện so sánh vì vợ nổi tiếng, tôi không quan tâm lắm. Ngược lại, tôi càng vui và mong muốn hỗ trợ để vợ phát triển nhiều hơn".

Sau những thành công đã có, áp lực duy trì sức nóng là điều không tránh khỏi, nhưng Lê Gia Quân cho biết anh đã quen với điều đó. Anh tiết lộ: "Sắp tới tôi và Hana Cẩm Tiên sẽ giới thiệu những sản phẩm mang tính trending trên các nền tảng mạng xã hội, lấy cảm hứng từ những điều bình dị, thân thuộc nhưng mới lạ".

Âm nhạc của Lê Gia Quân là sự kết hợp hài hòa giữa cái tôi nghệ sĩ và tình yêu dành cho người bạn đời. Anh không chỉ tạo nên những giai điệu được khán giả yêu thích mà còn góp phần quan trọng trong thành công của Hana Cẩm Tiên – hình ảnh đẹp về một nghệ sĩ biết tỏa sáng, nhưng cũng sẵn sàng lùi lại để nâng đỡ người mình yêu.