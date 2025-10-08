Nhạc sĩ Gen Z mời diva Hà Trần và Tùng Dương hát trong album đầu tay là ai?

Chiều ngày 7/10, nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long đã tổ chức buổi gặp gỡ và giới thiệu album đầu tay mang tên "Hãy nói". Hiện tại album vẫn đang trong quá trình sản xuất, dự kiến hoàn thiện vào tháng 12/2025.

Trong buổi gặp gỡ này, anh công bố ca khúc chủ đề cùng tên được thể hiện bởi diva Hà Trần và Thuỳ Chi.

"Hãy nói" là một album phòng thu với chủ đề: Từ bóng tối xã hội đến ánh sáng nội tâm, gồm 8 ca khúc, mỗi bài mang một lát cắt riêng về đời sống, cảm xúc và mâu thuẫn nội tâm mà giới trẻ đương đại đang phải đối mặt.

Nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long chia sẻ: "Album được viết ra từ những vết xước – không phải để than vãn mà để ánh sáng có chỗ đi vào. Với tôi, âm nhạc không thể thay đổi thế giới, nhưng có thể lay động và chữa lành từng con người. Album này ra đời với niềm tin đó".

Đỗ Hoàng Long ra album đầu tay gồm 8 ca khúc với sự góp giọng của nhiều giọng ca đình đám. Trong ảnh, diva Hà Trần, ca sĩ Thùy Chi dự sự kiện giới thiệu album.

Nhạc sĩ Gen Z nói thêm, những sáng tác của anh trong album này là những điều không ai muốn nói nhưng ai cũng từng cảm nhận, nó gọi tên những nỗi đau do chính con người gây ra cho nhau, và dẫn người nghe "đi qua bóng tối của xã hội, để thấy ánh sáng trong từng vết nứt".

Dự án này của Đỗ Hoàng Long là sự kết hợp đa thể loại pop, alternative, R&B và electronic với sự góp giọng của diva Hà Trần, divo Tùng Dương, ca sĩ Thùy Chi, Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân và Đông Hùng.

Đứng sau dự án này cũng là một ê-kíp sản xuất hùng hậu, quy tụ những cái tên giàu kinh nghiệm trong làng nhạc gồm người thầy của Đỗ Hoàng Long - nhạc sĩ Hoài Sa, nhạc sĩ Quân Nguyễn phối khí và dàn dựng bài hát, nhạc sĩ – nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Duy, cố vấn âm nhạc.

Bên cạnh phần âm nhạc, album đầu tay của Đỗ Hoàng Long còn được chăm chút kỹ lưỡng ở mảng hình ảnh với sự tham gia của đạo diễn Vũ Hồng Thắng, người đứng sau hàng loạt MV triệu view đình đám của Vpop.

Đỗ Hoàng Long sinh năm 2000 là thành viên ban nhạc Hoài Sa. Anh chàng từng đảm nhiệm vai trò Music Producer trong cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024; sáng tác ca khúc "Ảo ảnh" cho Tùng Dương cũng như ca khúc chủ đề cho cuộc thi Mr. World Vietnam 2024 - "Angle".