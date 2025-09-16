Nhạc sĩ Dương Thụ: "Mỹ Linh giới thiệu xong, Hồng Nhung đùng đùng nổi giận, bỏ về"

Chiều 15/9, nhạc sĩ Dương Thụ đã có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ về liveshow "Cửa sổ âm nhạc số 5" với chủ đề "Dương Thụ - Bài hát Thu về". Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, ca sĩ Bằng Kiều, Vũ Thắng Lợi, Khánh Linh…

Tại buổi gặp gỡ, nhạc sĩ Dương Thụ khẳng định liveshow sắp tới sẽ mang đến cho khán giả nhiều ca khúc quen thuộc, gắn liền với sự nghiệp sáng tác của ông. Ông cũng dành thời gian kể lại những kỷ niệm đặc biệt trong hành trình âm nhạc, trong đó có câu chuyện liên quan đến ca khúc Vẫn hát lời tình yêu – tác phẩm được cả hai diva Hồng Nhung và Mỹ Linh yêu thích.

Các nghệ sĩ tham dự buổi chia sẻ về liveshow của nhạc sĩ Dương Thụ.

Nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ: "Có ba nữ ca sĩ thường xuyên hát nhạc của mình là Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh. Khổ nhất là ca khúc Vẫn hát lời tình yêu vì gắn với một câu chuyện khá buồn cười. Hồi đó, anh Trần Bình – người rất thích tôi – đưa cho tôi 3 triệu để viết một bài, gọi là đặt trước. Tôi vốn có cả kho sáng tác, đâu cần viết mới, nên chọn mãi rồi quyết định lấy Vẫn hát lời tình yêu. Khi ấy, Mỹ Linh đang nổi với Trên đỉnh Phù Vân, và Trần Bình muốn Linh hát bài này để mang đi hội diễn, vì Linh sắp trở thành diễn viên chính của đoàn.

Nhưng cuối cùng, Mỹ Linh lại không hát mà chọn Mái đình làng biển của Nguyễn Cường và đoạt huy chương. Đó là lựa chọn rất sáng suốt, bởi thời điểm ấy Linh đang thành công với nhạc dân gian đương đại, còn bài của tôi lại hợp với phong cách của Thanh Lam, Hồng Nhung hơn".

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi Mỹ Linh vào Sài Gòn, biết khán giả miền Nam rất yêu thích nhạc của Dương Thụ, cô mới quyết tâm tập ca khúc này. Nhưng chính lúc ấy, Hồng Nhung đã nhanh chóng xin được hát và biến Vẫn hát lời tình yêu thành một bản hit lớn.

Nhạc sĩ Dương Thụ.

Ba nữ diva gắn bó với âm nhạc Dương Thụ.

"Sau đó, khi Mỹ Linh vào Sài Gòn, khán giả miền Nam vốn thích nhạc của tôi nên Linh mới quyết tâm tập Vẫn hát lời tình yêu. Lúc ấy, Hồng Nhung gọi điện cho tôi: "Chú, đừng đưa cho Mỹ Linh đưa cho cháu hát bài này sẽ thành hít luôn".

Tôi cũng thoải mái: "Bài của chú, ai hát cũng được". Nhung còn thẳng thắn chê rằng Linh không hợp, chứ không phải là Linh hát dở. Tôi gửi ca khúc cho Hồng Nhung và đúng như lời cô ấy nói, khi Nhung thể hiện ở Sài Gòn, bài hát đã thành hit.

Sau đó, tôi làm chương trình cho Hồng Nhung – một nửa là nhạc của Trịnh Công Sơn, một nửa là nhạc của tôi. Trước đó, Mỹ Linh cũng tổ chức liveshow, mời tôi và Nhung tới dự. Vì quý Linh nên Nhung đồng ý đi. Thế nhưng trên sân khấu, Mỹ Linh lại giới thiệu: "Đây là bài hát Dương Thụ viết riêng cho Mỹ Linh" xong thì Hồng Nhung đùng đùng nổi giận, bỏ về. Tôi đang làm chương trình cho Nhung nên ở lại cũng không tiện, phải đi theo về".

Chia sẻ câu chuyện này, nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng, đó là kỷ niệm không có gì phải ngại. Ông cũng khẳng định: "Mỹ Linh tính hay mà sẽ không giận chuyện này".

Nhạc sĩ Dương Thụ và Thanh Lam.

Về phía Thanh Lam, nhạc sĩ Dương Thụ dành nhiều lời khen cho giọng hát nội lực: ""Thanh Lam hát nhiều ca khúc của tôi rất hay, năng lượng sống của cô ấy trùng hợp với tôi vì cả hai đều khao khát được sống hết mình. Chỉ có điều, đôi khi hú hét hơi mệt, nhưng đó mới là Thanh Lam".

Những câu chuyện hậu trường với ba diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh cho thấy sự duyên nợ lâu dài giữa nhạc sĩ Dương Thụ và những giọng ca nữ hàng đầu. Trong đó, Thanh Lam và Hồng Nhung – hai cái tên gắn bó bền bỉ với âm nhạc của ông – sẽ tiếp tục đồng hành trong liveshow Cửa sổ âm nhạc số 5 tới đây.

Chia sẻ thêm về liveshow "Dương Thụ - Bài hát Thu về", đại diện ban tổ chức cho biết, chính nhạc sĩ Dương Thụ sẽ đảm nhận vai trò giám đốc nghệ thuật kiêm biên tập âm nhạc cùng nhà báo Minh Đức. Ê-kíp còn có nhạc sĩ Hoài Sa (phối khí chính) cùng Nguyễn Phú Sơn, Nguyễn Đức Thuận; phần chỉ huy dàn nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Phú Sơn phụ trách, với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, dàn hợp xướng, Ban nhạc Hoài Sa, nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh và nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ gắn bó lâu năm với nhạc Dương Thụ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Tấn Minh, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi cùng các khách mời đặc biệt như Đào Tố Loan, Orange và Minh Đức.

Âm nhạc của Dương Thụ luôn song hành cùng sự chuyển mình của đất nước và những biến đổi trong cảm xúc con người. Từ những ca khúc mang âm hưởng quê hương, hoài niệm (Điều còn mãi, Một chút tình quê, Mong về Hà Nội, Trở về, Tháng Tư về…), đến những bản tình ca làm nên tên tuổi (Vẫn hát lời tình yêu, Cho em một ngày, Bài hát ru cho anh, Nghe mưa, Họa mi hót trong mưa, Lắng nghe mùa xuân về, Đánh thức tầm xuân…) hay những thử nghiệm mới mẻ cùng Mỹ Linh (Tóc ngắn, Chat với Mozart), tất cả đã tạo nên một chân dung âm nhạc phong phú, nhiều lớp lang.

Với hơn nửa thế kỷ sáng tác, Dương Thụ vẫn miệt mài đưa những sáng tác đến công chúng qua chuỗi chương trình Cửa sổ âm nhạc – nơi mỗi "cánh cửa" mở ra là một không gian sáng tác, một lát cắt âm nhạc khác nhau trong hành trình của ông.

Cửa sổ âm nhạc số 5 – Bài hát Thu về sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 4/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, đúng vào thời điểm Hà Nội bước vào mùa thu đẹp nhất trong năm. Đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang khán giả trở lại với những ca khúc đã trở thành một phần ký ức thanh xuân, qua giọng hát của những nghệ sĩ đã gắn bó lâu dài với nhạc sĩ Dương Thụ, cũng như những gương mặt trẻ đang tiếp tục làm mới không gian âm nhạc của ông.