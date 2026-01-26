Nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam: Cháy vé fanmeeting tính bằng phút, được Giám đốc Sở VH-TT-DL khen thưởng

Bùi Công Nam hiện là một trong những nhạc sĩ - nghệ sĩ đa năng có sức ảnh hưởng rõ rệt của Vbiz. Không theo đuổi hình ảnh giải trí ồn ào, anh xây dựng vị thế bằng năng lực sáng tác bền bỉ, tư duy âm nhạc linh hoạt và khả năng kết nối trực tiếp với khán giả đại chúng. Từ một chàng sinh viên cơ khí, Bùi Công Nam từng bước định danh mình trong thị trường âm nhạc bằng thực lực, để rồi được nhắc đến như một trong những nhạc sĩ đắt show nhất hiện nay.

Bùi Công Nam hiện là một trong những nhạc sĩ - nghệ sĩ đa năng có sức ảnh hưởng rõ rệt của Vbiz (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 1994 tại Đắk Lắk, Bùi Công Nam bắt đầu được công chúng chú ý rộng rãi sau Sing My Song 2016 với ca khúc Chí Phèo. Ngay từ thời điểm này, anh đã thể hiện rõ phong cách riêng: ca từ mộc mạc nhưng sắc sảo, quan sát đời sống tinh tế, hài hước vừa đủ. Cú hit Có Ai Thương Em Như Anh do Tóc Tiên thể hiện đưa Bùi Công Nam vào top nhạc sĩ được săn đón trên thị trường Việt từ 2018 đến nay. Âm nhạc của Bùi Công Nam chinh phục người nghe bằng sự gần gũi và tính kể chuyện rõ nét.

Âm nhạc của Bùi Công Nam chinh phục người nghe bằng sự gần gũi và tính kể chuyện rõ nét (Ảnh: FBNV)

Bùi Công Nam là một trong những nhạc sĩ được săn đón nhiều nhất ở mảng âm nhạc thương mại. Anh được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Tết” với loạt ca khúc quen thuộc như Năm Qua Đã Làm Gì, Về Nhà Là Có Tết, Tết Này Con Sẽ Về,... trở thành giai điệu phủ sóng rộng rãi mỗi dịp xuân về. Ở lĩnh vực nhạc quảng cáo, Bùi Công Nam ghi điểm nhờ khả năng lồng ghép thông điệp thương hiệu vào âm nhạc một cách tự nhiên, dễ nhớ, không phô trương, giúp sản phẩm vừa đảm bảo tính nghệ thuật vừa đạt hiệu quả truyền thông.

Bùi Công Nam được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Tết” với loạt ca khúc quen thuộc như Tết Này Con Sẽ Về

Bước ngoặt lớn trong độ phủ sóng của Bùi Công Nam đến vào năm 2024, khi anh tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại đây, Bùi Công Nam được đánh giá cao bởi khả năng hòa âm phối khí linh hoạt, viết lời mới nhanh, chính xác và tư duy dàn dựng sân khấu bài bản. Trong một chương trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cá tính cá nhân và tinh thần tập thể, anh nổi bật như một “nhạc sĩ chiến lược”, góp phần quan trọng vào chất lượng chuyên môn của nhiều tiết mục.

Bước ngoặt lớn trong độ phủ sóng của Bùi Công Nam đến vào năm 2024, khi anh tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (Ảnh: FBNV)

Sau chương trình, sức hút của Bùi Công Nam tăng mạnh, thể hiện rõ qua mức độ quan tâm của khán giả dành cho các hoạt động cá nhân. FC Bùi Công Nam tăng mạnh về số lượng, giúp nam nhạc sĩ dẫn đầu làn sóng thần tượng ở Việt Nam. Đầu năm 2026, fanmeeting mang tên “BÙI CÔNG NAM 2nd Fan Meeting - Beloved” được công bố tổ chức tại Hà Nội, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Ba Đình). Khi mở bán vé chính thức trên nền tảng Ticketbox, toàn bộ các hạng vé đã sold out chỉ trong 26 phút.

Dấu ấn khác trong sự nghiệp của Bùi Công Nam là dự án Gia Đình Haha. Tham gia chương trình thực tế này giúp anh mở rộng tệp khán giả đại chúng, quen mặt hơn với tệp khán giả lớn tuổi. Những đóng góp của Bùi Công Nam cũng được ghi nhận ở cấp độ quản lý văn hóa. Tháng 7/2025, Bùi Công Nam và các thành viên Gia Đình Haha nhận bằng khen từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai (cũ), ghi nhận các hoạt động nghệ thuật góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch địa phương.

Bùi Công Nam và các thành viên Gia Đình Haha nhận bằng khen từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai (cũ) (Ảnh: Facebook)

Tham gia chương trình thực tế này giúp Bùi Công Nam mở rộng tệp khán giả đại chúng (Ảnh: FBNV)

Cộng hưởng nhiều tố, thêm cả giọng hát hay, Bùi Công Nam trở thành nhạc sĩ đắt show, góp mặt trong cả loạt sân khấu lớn nhỏ. Năm 2025, Bùi Công Nam chạy show kín lịch. Ở thời điểm hiện tại, danh xưng “nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam” với Bùi Công Nam không chỉ đến từ tần suất xuất hiện dày đặc, mà còn là kết quả của một quá trình làm nghề nghiêm túc, bền bỉ và nhất quán. Trong một thị trường giải trí biến động nhanh, anh là ví dụ điển hình cho con đường đi lên bằng thực lực và bản sắc riêng.

Cộng hưởng nhiều tố, thêm cả giọng hát hay, Bùi Công Nam trở thành nhạc sĩ đắt show, góp mặt trong cả loạt sân khấu lớn nhỏ (Ảnh: FBNV)

“Mở bát” 2026, Bùi Công Nam xác nhận tham gia album chủ đề của WeChoice Awards 2025 - Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Album chủ đề WeChoice là tâm điểm làng nhạc hàng năm, tập hợp những nghệ sĩ nổi bật nhất thị trường. Việc Bùi Công Nam xác nhận tham gia album càng khiến fan nhạc hào hứng, tò mò về những gì anh sẽ mang đến cùng WeChoice “viết tiếp câu chuyện âm nhạc”.