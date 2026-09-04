"Nhạc đỏ lên ngôi, đây là tín hiệu đặc biệt mà trước nay chúng ta chưa từng thấy" – NSND Tạ Minh Tâm nói.

Mới đây, tại chương trình Nét Việt, NSND Tạ Minh Tâm đã chia sẻ về bản thân trong chuyên môn giảng dạy.

Anh nói: "Hiện nay, giới trẻ nhạy hơn tôi, tôi cũng phải đu theo giới trẻ, có gì học đó, luôn cập nhật, học hỏi từ chuyên môn tới đời sống. Ngay từ những cuộc nói chuyện, trò chuyện bên ngoài tới lớp học tôi cũng coi đó là nơi để học hỏi, tiếp nhận mọi thông tin mới".

Tiếp đó, nam nghệ sĩ chia sẻ về sự hưng thịnh trở lại của dòng nhạc Cách mạng hiện nay: "Tôi nghĩ do thời thế thay đổi chứ không phải vì chúng ta có nhiều đại lễ lớn.

Những đại lễ lớn thì cứ năm chẵn là có, trước nay đều có đại lễ lớn. Nhưng trong vài năm gần đây, trong thời kỳ mới hiện nay đất nước đã thay đổi nhiều, phát triển dữ dội, kéo theo nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng, xã hội cũng thay đổi.

Nhạc đỏ lên ngôi, đây là tín hiệu đặc biệt mà trước nay chúng ta chưa từng thấy. Ở thời của chúng tôi và các thế hệ đàn anh, cha chú trở về trước đều hát nhạc Cách mạng với sự say mê, với tình yêu quê hương đất nước, lịch sử, với đam mê riêng với dòng nhạc này thôi, chứ không vì cái gì cả.

Ở thời đó, việc hát nhạc Cách mạng không thể nuôi sống chúng tôi một cách thoải mái. Sau đó, nhạc thị trường bùng lên, trở thành nồi cơm to cho người ca sĩ. Người ta sống nhờ nhạc thị trường chứ không sống nhờ nhạc Cách mạng.

Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, người ta thấy rằng, việc chung thủy với nhạc Cách mạng vẫn sống được. Trong thời kỳ đất nước phát triển hiện nay, nhạc Cách mạng vẫn đánh động tình cảm, đánh động cảm xúc của tất cả mọi tầng lớp, trong đó có giới văn nghệ sĩ.

Không phải vì có ngày lễ lớn mà người ta thích nhạc Cách mạng. Đó là nhu cầu thực sự của công chúng. Bên cạnh đó, một lớp khán giả yêu nhạc Cách mạng vẫn đang tiếp tục. Tôi thấy đây là điều rất hay".

NSND Tạ Minh Tâm sinh năm 1960 tại An Giang, là giọng ca nam cao (tenor) thính phòng nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam. Ông ghi dấu ấn sâu đậm qua các ca khúc Cách mạng, đặc biệt là tác phẩm kinh điển "Đất nước trọn niềm vui".

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, ông từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM và tham gia giảng dạy thanh nhạc. Tạ Minh Tâm còn phủ sóng rộng rãi tới công chúng qua vai trò người dẫn chương trình truyền hình và diễn viên điện ảnh với vai bác sĩ Lê Hùng trong phim Blouse trắng.

Với những cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật nước nhà, ông chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.