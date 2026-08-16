Nhà vườn rộng 3.000m2 của người đẹp Tây Đô Việt Trinh

Thay vì xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Việt Trinh từng là một trong những tấm gương nổi bật nhất của màn ảnh Việt thập niên 1990. Sở hữu mặt gương thanh tú, đôi mắt buồn sâu và lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, cô được nhẹ giả và truyền thông ưu ái gọi bằng nhiều danh dự như "Người đẹp Tây Đô", "Nữ hoàng ảnh lịch" hay "Đệ nhất mỹ nhân Việt".

Việt Trinh từng âm thầm hôn và có một con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài, sau đó nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống đơn thân, một mình chăm sóc và nuôi dạy con. Năm 2018, Việt Trinh từng chia sẻ trên trang cá nhân về quyết định không bước thêm bước nữa: "Tôi từng nói sau 45 tuổi không đủ duyên lập gia đình thì sẽ ở giá và hôm nay tôi chính thức tuyên bố sẽ ở một mình đến suốt đời".

Việt Trinh từng là một trong những minh tinh màn bạc nổi tiếng nhất thập niên 90. Ảnh: Tổng hợp

Cô từng âm thầm và kết thúc, có 1 con trai. Ảnh: Tổng hợp

Việt Trinh xuất hiện dày đặc trên màn hình, gắn với nhiều tác phẩm được công nhận như Ngọc trong đá , Xương rồng đen , Ngọn nến hoàng cung ,Lệnh truyền … Ảnh: Tổng hợp

Sau khi chính thức giải nghệ, Việt Trinh chủ yếu tập trung vào công việc kinh doanh, dành nhiều thời gian cho bản thân và con trai. Nữ nghệ sĩ từng gây chú ý khi sở hữu một chiếc Mercedes-Benz có giá gần 2 tỷ đồng và sống cùng con trai trong căn nhà vườn rộng khoảng 3.000m².

Căn nhà của Việt Trinh được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với tông trắng chủ đạo. Không gian bên trong được bố trí thoáng đãng, nhiều khu vực có tầm nhìn hướng ra sân vườn, tạo cảm giác gần gũi và thư thái.

Năm 2022, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ để toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai. Ảnh: FBNV

Vì xuất hiện tại các sự kiện nên nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khắc đời thường xuyên. Ảnh: FBNV

Điểm tạo nên khu nhà vườn trở nên đặc biệt là khoảng sân rộng được nữ nghệ sĩ chăm sóc từng ngày. Việt Trinh trồng nhiều loại cây ăn trái quen thuộc như xoài, khế, ổi, cóc, đu đủ... Trong đó, những cây trồng xoài thường xuất hiện trong các hình ảnh cô chia sẻ, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Không còn bó hoa đèn sân khấu, Việt Trinh chọn cuộc sống bình yên giữa không gian xanh. Khu nhà vườn được cô quy hoạch theo hướng gần gũi với thiên nhiên, bao quanh là vườn rau, cây ăn trái và nhiều loại hoa. Nữ nghệ sĩ còn dành riêng một khoảng không gian theo phong cách thiên nhiên để tĩnh tâm, đọc kinh và thực hành chánh niệm.

Căn nhà của Việt Trinh được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với tông trắng chủ đạo. Ảnh: FBNV

Việt Trinh trồng nhiều loại cây ăn trái quen thuộc như xoài, khế, ổi, cóc, đu đủ... Ảnh: FBNV

Tổ ấm rộng rãi của nữ diễn viên thường xuyên được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Tổng hợp

Việt Trinh từng chia sẻ bản thân bị trầm cảm. Cô nói: "Sau dịch Covid-19, mọi cuộc sống thứ rất khó khăn, tôi thấy rất nhiều người bị stress và bản thân tôi cũng bị trầm cảm vào năm 2022. Trầm cảm của tôi rất kinh khủng, lúc nào cũng lo lắng, sợ đủ thứ, cái gì tôi cũng lo cũng sợ rất nhiều, ngoài sức cho phép. Tôi đi khám bác sĩ tâm lý, tâm thần thì bác sĩ nói tôi bị trầm cảm, phải điều trị. Trời ơi, khi đó kinh, đã tôi phải 1,5 năm sau đó tôi ổn định và bác sĩ cho liên tục uống thuốc. Tuy nhiên, 6 tháng sau tôi lại và hiện tại vẫn đang uống thuốc".