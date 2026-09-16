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Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an

Bình Giang - Như Ý
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Sáng nay, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đến Việt Nam từ ngày 14-16/9.

Xe đưa Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Lễ đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm chùa Quán Sứ. Ảnh: Như Ý

Chùa Quán Sứ tọa lạc tại số 73 phố Quán Sứ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ XV, hiện là trụ sở trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chùa Quán Sứ là một trong những ngôi cổ tự đẹp đẽ và linh thiêng bậc nhất Hà thành, là nơi được chọn để tổ chức các sự kiện trọng đại của Giáo hội, đón tiếp các phái đoàn Phật giáo trong nước và quốc tế, đón tiếp các phái đoàn lãnh đạo cấp cao trong nước và quốc tế…

Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á có nền Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất. Kể từ thế kỷ XIII, Hoàng gia Thái Lan luôn coi Phật giáo là nền tảng tinh thần quan trọng để duy trì ổn định chính trị và phát triển văn hóa.

Các giá trị Phật giáo đã thấm nhuần vào đời sống văn hóa của người Thái, định hình phong tục tập quán, nghi lễ và quy tắc ứng xử trong xã hội.

Sự bảo hộ của Hoàng gia Thái Lan đối với Phật giáo không chỉ giúp tăng đoàn phát triển mà còn tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần và văn hóa của người dân Thái Lan.

Điều đặc biệt là Hoàng gia Thái Lan bảo trợ hơn 20 ngôi chùa Việt tại Thái Lan.

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