Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đã đáp chuyên cơ đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Video: Nhà vua Thái Lan tự lái chuyên cơ đến Việt Nam. (Nguồn: TV5HD Online)

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 14-16/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Chiều 14/9, theo kênh radio và truyền hình quân đội Thái Lan TV5HD Online, Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu “đích thân điều khiển chuyên cơ hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài tại Hà Nội, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi”.

Nhà vua Thái Lan từng là sĩ quan chuyên nghiệp trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Ông là phi công quân sự có đủ điều kiện điều khiển các loại máy bay Northrop F-5, F-16 và Boeing 737-400. Ông cùng Hoàng hậu Suthida cũng từng có các chuyến bay tương tự trong các chuyến công du đến Lào và Bhutan.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan trong một chuyến bay khác. (Ảnh: NDTV)

Đây là lần đầu tiên Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Nhà vua từng đến Việt Nam vào năm 1992 và 1997 với tư cách Thái tử.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025, tạo động lực thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng và hiệu quả.