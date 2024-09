Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn Nội các do Thủ tướng Paetongtarn lãnh đạo

Theo Sắc lệnh, Nội các mới sẽ có 36 thành viên, bao gồm Thủ tướng, 6 Phó Thủ tướng, 29 thành viên là lãnh đạo của 19 bộ và Văn phòng Thủ tướng.

Đảng Vì nước Thái, đảng nòng cốt trong liên minh cầm quyền, nắm giữ 17 ghế Nội các, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng 4 Bộ Quốc phòng, Giao thông, Tài chính và Kinh tế-Xã hội số. Ngoài ra, đảng này cũng nắm giữ ghế bộ trưởng của 6 bộ khác, bao gồm một số bộ quan trọng như Bộ Ngoại giao, Thương mại, Du lịch và Thể thao.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra phát biểu sau khi tiếp nhận Sắc phong hôm 18/8. Nguồn: Đảng Vì nước Thái

Đảng Tự hào Thái tiếp tục được phân bổ 8 ghế Nội các, trong đó ghế Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ do Chủ tịch đảng này Anutin Charnvirakul nắm giữ. Ngoài ra, đảng này tiếp tục nắm giữ 3 ghế bộ trưởng các Bộ Lao động, Giáo dục và Bộ Sau Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới.

Đảng Quốc gia Thái thống nhất được phân bổ 4 ghế, trong đó ghế Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng tiếp tục do Chủ tịch đảng này Pirapan Salirathavibhaga nắm giữ. Đảng này có 2 sự thay đổi nhân sự so với Nội các dưới thời cựu Thủ tướng Srettha Thavisin là việc Tổng Thư ký đảng Akanat Promphan nắm giữ ghế Bộ trưởng Công nghiệp, trong khi ghế Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ do cựu Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nattaphon Narkphanit nắm giữ.

Đảng Dân chủ lần đầu tiên tham gia liên minh cầm quyền do Đảng Vì nước Thái dẫn dắt. Chủ tịch đảng này Chalermchai Sri-on nắm giữ ghế Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường, trong khi Tổng Thư ký của đảng Dech-it Khaothong sẽ là Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng.

Nhóm hạ nghị sỹ do Tổng Thư ký Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân Thamanat Prompao lãnh đạo sẽ nắm giữ 3 ghế trong Nội các. 3 ghế này đều thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã. Ngoài ra, Đảng Chart Thai Pattana và Prachachart mỗi đảng tiếp tục nắm giữ 1 ghế bộ trưởng như Nội các cũ.

Một điểm nổi bật khác trong Nội các do nữ Thủ tướng Paetongtarn lãnh đạo là có tới 8 thành viên nữ và phần lớn ở độ tuổi từ 37-45 tuổi.