Nhà vệ sinh 'thông minh' của Trung Quốc bắt người dùng xem quảng cáo để lấy giấy vệ sinh

Tại các nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc, một bản nâng cấp "thông minh" mới nhất đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Các video lan truyền cho thấy những máy phát giấy vệ sinh mới chỉ nhả giấy khi người dùng xem quảng cáo hoặc thanh toán một khoản phí nhỏ. Trong một video được chia sẻ, một phụ nữ phải quét mã QR trên điện thoại và xem một đoạn quảng cáo trước khi nhận được một dải giấy vệ sinh ngắn.

Hệ thống này được thiết kế để giải quyết vấn đề lãng phí giấy vệ sinh nghiêm trọng. Theo các quan chức, nhiều người dân đã lấy quá nhiều giấy miễn phí, gây ra sự lãng phí tài nguyên. Với hệ thống mới, người dùng có thể xem quảng cáo hoặc trả 0,5 nhân dân tệ (khoảng 0,07 đô la) để nhận một dải giấy.

Điều này không phải là lần đầu tiên Trung Quốc áp dụng công nghệ để kiểm soát việc sử dụng giấy vệ sinh. Vào năm 2017, máy nhận dạng khuôn mặt đã được lắp đặt tại các điểm du lịch, chỉ phát ra một dải giấy 60cm mỗi lần quét, với giới hạn 9 phút cho mỗi lần lấy. Đến năm 2019, thời gian chờ đã được tăng lên 10 phút.

Tuy nhiên, giống như hầu hết các hệ thống quảng cáo khác, phản ứng của người dùng chủ yếu là tiêu cực. Bên cạnh sự khó chịu, hệ thống này còn tiềm ẩn một nhược điểm lớn: nếu điện thoại của ai đó hết pin hoặc họ không có tiền lẻ, họ có thể rơi vào một tình huống thực sự khó xử.

Từ giấy vệ sinh đến nhận dạng khuôn mặt và AI

Sáng kiến này không chỉ dừng lại ở việc xem quảng cáo. Tại đảo Shamian ở Quảng Châu, máy phát giấy vệ sinh đã được trang bị camera nhận dạng khuôn mặt. Hệ thống này sẽ quét khuôn mặt của người dùng và chỉ nhả một cuộn giấy vệ sinh dài 90cm mỗi lần.

Nếu cùng một khuôn mặt xuất hiện trong vòng 10 phút, máy sẽ không phát thêm giấy nữa. Đây không phải là lần đầu tiên công nghệ này được triển khai, mà đã từng xuất hiện tại Công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh.

Mặc dù mục tiêu giảm thiểu lãng phí giấy vệ sinh là một sáng kiến hay, nhưng hệ thống này lại gây ra nhiều lo ngại về quyền riêng tư. Việc camera nhận dạng khuôn mặt được lắp đặt trong nhà vệ sinh công cộng đã khiến nhiều người không hài lòng.

Hơn nữa, sự bất tiện cũng là một vấn đề lớn. Nhiều người phàn nàn rằng phải xếp hàng dài chờ đợi vì hệ thống tự động mất vài giây để quét và phát giấy, làm chậm quá trình sử dụng.

Nhà vệ sinh thông minh và tương lai của các thành phố

Sự "thông minh hóa" nhà vệ sinh công cộng không chỉ giới hạn ở việc kiểm soát giấy vệ sinh. Chính quyền Trung Quốc đang thực hiện các bước tiếp theo để nâng cấp hệ thống vệ sinh tại các thành phố lớn như Thượng Hải và Thâm Quyến, với hơn 700 thành phố sẽ sớm tham gia.

Họ đã phát triển hơn 150 nhà vệ sinh thông minh sử dụng đèn hồng ngoại và cảm biến siêu âm để nhận biết thời gian một người sử dụng một buồng vệ sinh cụ thể. Ngoài ra, còn có các cảm biến có chức năng theo dõi chất lượng không khí, cùng với các biện pháp kiểm soát mực nước tùy theo thời gian sử dụng.

Sự lãng phí giấy vệ sinh là một vấn đề môi trường nghiêm trọng. Theo một nghiên cứu của Brondell, 27.000 cây xanh bị lãng phí mỗi ngày để sản xuất giấy vệ sinh. Cần 37 gallon nước để sản xuất một cuộn giấy vệ sinh, và việc tẩy trắng giấy sử dụng 235.000 tấn clo, gây ô nhiễm nguồn nước.

Mặc dù việc giảm lãng phí là cần thiết, nhưng cách tiếp cận của Trung Quốc đã đặt ra một câu hỏi lớn về sự cân bằng giữa hiệu quả, bảo vệ môi trường và quyền riêng tư cá nhân.