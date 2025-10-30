“Nhà vệ sinh nam ‘kỳ cục’ khiến phụ huynh phải thốt lên: Ai nghĩ ra thiết kế này vậy?”

Trong quãng thời gian 7 - 8 tiếng mỗi ngày ở trường, việc đi vệ sinh là nhu cầu sinh lý cơ bản của học sinh. Nhưng ít ai ngờ, ở một trường trung học tại Trung Quốc, nhà vệ sinh lại trở thành "nỗi khổ khó nói" của các nam sinh.

Một học sinh tại Trung Quốc đã đăng bài than thở trên mạng xã hội về nhà vệ sinh ở trường ,mình: "Vì thiết kế nhà vệ sinh của trường mà mỗi lần đi vệ sinh, tụi tôi phải rủ nhau đi để có người "che chắn".

Theo chia sẻ, bồn tiểu của nhà vệ sinh nam được đặt thẳng đối diện cửa ra vào, khiến người đi ngang hành lang hay đứng ở cửa đều có thể nhìn thấy bên trong. Với những học sinh thấp bé, việc đi tiểu trở nên cực kỳ khó xử. Nhiều bạn còn phải "mượn" cậu bạn cao hơn đứng chắn phía ngoài để tránh ánh nhìn.

Không chỉ gây phiền phức cho nam sinh, thiết kế sai lầm này còn khiến nhiều nữ sinh ngượng ngùng, bởi tầm nhìn từ hành lang có thể vô tình lọt vào khu vực nhạy cảm.

Nhà WC thiết kế vô duyên khiến học sinh nam ái ngại

Một công trình lẽ ra phải bảo vệ sự riêng tư của học sinh, nay lại trở thành "vùng xấu hổ" giữa sân trường. Nhu cầu cơ bản nhất, đi vệ sinh bỗng trở thành chuyện khó nói. Điều đó khiến cho khẩu hiệu "lấy con người làm trung tâm" của nhà trường trở nên thật mỉa mai.

Nhiều phụ huynh xem xong cũng rất bức xúc, không hiểu nhà trường lại thiết kế nhà vệ sinh vô duyên đến vậy. Không ít ý kiến cho rằng, đây không chỉ là lỗi thiết kế mà còn phản ánh tư duy thiếu nhân văn trong quy hoạch trường học. Khi người thiết kế và quản lý không đặt mình vào vị trí của học sinh, những sai sót nhỏ cũng có thể gây tổn thương lớn trong đời sống hàng ngày.

Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là quá trình quan tâm toàn diện đến trải nghiệm của người học. Một môi trường tốt cần cả cơ sở vật chất tiện nghi lẫn tinh thần tôn trọng, thấu hiểu.

Khi học sinh cảm thấy bất an ngay cả trong những sinh hoạt tối thiểu, liệu các em có thể tập trung học tốt? "Lấy con người làm trung tâm" không thể chỉ là khẩu hiệu, mà phải được thể hiện từ từng chi tiết nhỏ: phòng học, ký túc xá, khu ăn uống và cả nhà vệ sinh.

Từ chuyện sinh viên than phiền ký túc xá đến học sinh phản ánh thiết kế nhà vệ sinh, đó không phải là chuyện nhỏ nhặt hay vô lý, mà là tiếng nói chính đáng cho quyền lợi tối thiểu của người học. Một môi trường học tập tốt mới là nền tảng cho việc học hiệu quả.

Với nhà quản lý, lắng nghe học sinh và tôn trọng trải nghiệm của các em là con đường cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục. Giải pháp cũng không quá phức tạp: bổ sung vách ngăn, đổi hướng cửa, hoặc điều chỉnh thiết kế khi xây mới. Quan trọng hơn, trường học cần thiết lập cơ chế tiếp nhận phản hồi từ học sinh, để việc cải thiện cơ sở vật chất trở thành quá trình liên tục.

Một ngôi trường thực sự tốt không chỉ được đo bằng tỷ lệ đỗ đại học, mà còn ở chỗ: mọi học sinh đều cảm thấy an toàn, thoải mái và được tôn trọng. Khi học sinh được sống trong không gian thân thiện, các em mới có thể toàn tâm cho việc học và phát huy hết tiềm năng của mình.