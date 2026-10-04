Nhà văn Nhật Chiêu nhập viện khi cứu nghìn cuốn sách giữa mưa ngập ở TPHCM

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn ở TPHCM, căn nhà của nhà văn Nhật Chiêu bị nước tràn vào. Lo lắng cho hàng nghìn cuốn sách cùng đồ đạc gia đình bị hư hỏng, nhà văn Nhật Chiêu vội sắp xếp, gia cố vật dụng. Không may, trong quá trình thu dọn, ông lên cơn đau tim.

Theo thông tin từ nhà nghiên cứu Lý Đợi, nhà văn Nhật Chiêu nhập viện cấp cứu nhồi máu cơ tim sáng sớm 2/10 tại Bệnh viện nhân dân Gia Định (TPHCM).

Nhờ đến viện kịp thời và được các y bác sĩ chuyên môn cao tận tình cứu chữa, nhà văn Nhật Chiêu được phẫu thuật đặt hai ống đỡ động mạch. Sáng 3/10, ông có thể tự ngồi nói chuyện, ăn uống, sử dụng điện thoại, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Vợ chồng nhà văn Nhật Chiêu không có con. Một số học trò thay phiên chăm sóc ông ở bệnh viện.

Tối 3/10, trên tài khoản mạng xã hội, nhà văn cập nhật hình ảnh ngồi trên giường bệnh. Ông làm một đoạn thơ ngắn, báo tin đã vượt qua cơn nguy kịch.

Nhà văn Nhật Chiêu qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Lý Đợi.

Trước đó, rạng sáng 2/10, ông được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau tim đột ngột. Do ảnh hưởng của trận mưa lớn ở TPHCM, căn nhà của ông bị nước tràn vào. Lo lắng cho hàng nghìn cuốn sách cùng đồ đạc gia đình bị hư hỏng, nhà văn Nhật Chiêu vội sắp xếp, gia cố vật dụng. Không may, trong quá trình thu dọn, ông lên cơn đau tim.

Nhật Chiêu sinh năm 1951, được biết đến với nhiều vai trò như nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả và giảng viên. Nhà văn Nhật Chiêu đã đào tạo, giảng dạy nhiều lớp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành văn chương trong và ngoài nước.

Ông dành thời gian xây dựng giáo trình cho sinh viên các môn văn học Nhật, Trung Cận Đông, Phương Đông, với nhiều đầu sách được tái bản nhiều lần như Ba nghìn thế giới thơm (biên khảo), Những kiệt tác văn chương thế giới (viết chung), Basho và thơ Haiku (biên khảo), Nhật Bản trong chiếc gương soi (biên khảo).

Ông có hàng chục bài thơ, đầu sách như Lời tiên tri của giọt sương (tập truyện song ngữ Việt - Anh), Tôi là một kẻ khác (thơ tượng quẻ), Người về với như (thơ ca tương chiếu).

Nhà văn Nhật Chiêu nguyên là Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình dịch thuật, Hội Nhà văn TPHCM khóa 7.