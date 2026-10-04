HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhà văn Nhật Chiêu nhập viện khi cứu nghìn cuốn sách giữa mưa ngập ở TPHCM

Ngọc Ánh
|

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn ở TPHCM, căn nhà của nhà văn Nhật Chiêu bị nước tràn vào. Lo lắng cho hàng nghìn cuốn sách cùng đồ đạc gia đình bị hư hỏng, nhà văn Nhật Chiêu vội sắp xếp, gia cố vật dụng. Không may, trong quá trình thu dọn, ông lên cơn đau tim.

Theo thông tin từ nhà nghiên cứu Lý Đợi, nhà văn Nhật Chiêu nhập viện cấp cứu nhồi máu cơ tim sáng sớm 2/10 tại Bệnh viện nhân dân Gia Định (TPHCM).

Nhờ đến viện kịp thời và được các y bác sĩ chuyên môn cao tận tình cứu chữa, nhà văn Nhật Chiêu được phẫu thuật đặt hai ống đỡ động mạch. Sáng 3/10, ông có thể tự ngồi nói chuyện, ăn uống, sử dụng điện thoại, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Vợ chồng nhà văn Nhật Chiêu không có con. Một số học trò thay phiên chăm sóc ông ở bệnh viện.

Tối 3/10, trên tài khoản mạng xã hội, nhà văn cập nhật hình ảnh ngồi trên giường bệnh. Ông làm một đoạn thơ ngắn, báo tin đã vượt qua cơn nguy kịch.

Nhà văn Nhật Chiêu qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Lý Đợi.

Trước đó, rạng sáng 2/10, ông được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau tim đột ngột. Do ảnh hưởng của trận mưa lớn ở TPHCM, căn nhà của ông bị nước tràn vào. Lo lắng cho hàng nghìn cuốn sách cùng đồ đạc gia đình bị hư hỏng, nhà văn Nhật Chiêu vội sắp xếp, gia cố vật dụng. Không may, trong quá trình thu dọn, ông lên cơn đau tim.

Nhật Chiêu sinh năm 1951, được biết đến với nhiều vai trò như nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả và giảng viên. Nhà văn Nhật Chiêu đã đào tạo, giảng dạy nhiều lớp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành văn chương trong và ngoài nước.

Ông dành thời gian xây dựng giáo trình cho sinh viên các môn văn học Nhật, Trung Cận Đông, Phương Đông, với nhiều đầu sách được tái bản nhiều lần như Ba nghìn thế giới thơm (biên khảo), Những kiệt tác văn chương thế giới (viết chung), Basho và thơ Haiku (biên khảo), Nhật Bản trong chiếc gương soi (biên khảo).

Ông có hàng chục bài thơ, đầu sách như Lời tiên tri của giọt sương (tập truyện song ngữ Việt - Anh), Tôi là một kẻ khác (thơ tượng quẻ), Người về với như (thơ ca tương chiếu).

Nhà văn Nhật Chiêu nguyên là Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình dịch thuật, Hội Nhà văn TPHCM khóa 7.

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM

Tags

nhà văn

nhập viện

Mưa lớn ở HCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại