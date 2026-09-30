Nhà văn Gào là ai?

Các thông tin liên quan đến nhà văn này đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.

Gào tên thật là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô được biết đến từ thời còn là một blogger viết những bài tản văn, câu chuyện về tình yêu và cuộc sống trên mạng xã hội. Những trang viết này giúp Gào nhanh chóng thu hút một lượng độc giả trẻ, trước khi cô chuyển sang con đường xuất bản sách.

Tên tuổi Gào gắn với loạt tác phẩm dành cho độc giả trẻ như: Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Nhật Ký Son Môi, Hoa Linh Lan, Đừng Gọi Em Là Ký Ức,... Trong đó, Hoa Linh Lan được phát hành năm 2014, có lần in đầu 7.000 cuốn và được tái bản ngay từ khi chưa phát hành.

Ngoài việc được biết đến rộng rãi với vai trò nhà văn, Gào từng làm công việc liên quan đến truyền thông, giải trí và giữ vị trí quản lý nhóm nhạc. Sau đó, cô nghỉ việc để tập trung vào viết lách, bắt đầu bằng những nội dung từng được đăng tải trên blog rồi phát triển thành sách.

Về sau, Gào không chỉ hoạt động trong lĩnh vực viết lách. Cô từng chuyển hướng sang kinh doanh và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ về công việc, cuộc sống và gia đình. Hiện tại, tài khoản Facebook của Gào đang có 2,1 triệu người theo dõi.

Năm 2023, sau khoảng 7 năm không phát hành sách, Gào trở lại với tiểu thuyết Như Đóa Hoa Sương. Thời điểm này, cô được giới thiệu với nhiều vai trò gồm nhà văn, blogger, hot mom và KOL trên mạng xã hội.

Nhà văn Gào (Ảnh: Trịnh Kim Điền)

Cuộc sống riêng của Gào cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô kết hôn vào năm 2018 sau khoảng 9 năm gắn bó với bạn đời và khi đó cả hai đã có 3 con. Đám cưới của nữ nhà văn được chú ý trên mạng xã hội.

Tháng 10/2019, Gào xác nhận chia tay chồng sau 10 năm bên nhau.

Trong nhiều năm hoạt động trên mạng xã hội, Gào cũng trở thành nhân vật nhận nhiều tranh luận. Theo đơn tố giác từ Vũ Phương Thanh (tức nhà văn Gào - PV) được công an tiếp nhận và xác minh, từ năm 2018 đến 2025, cô cho rằng mình bị một số cá nhân trong các hội nhóm antifan trên mạng xã hội đăng tải, chia sẻ những nội dung công kích, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Vũ Phương Thanh xác định một người 37 tuổi tại Gia Lai là người trực tiếp và chủ chốt thực hiện các hành vi này, đồng thời gửi kèm tài liệu vi bằng đến cơ quan công an. Sau quá trình xác minh đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án “Làm nhục người khác”.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.