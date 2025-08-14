Nhà tuyển dụng hỏi: "Nếu trúng xổ số thì em có đi làm nữa không", cô gái 9x nói 1 câu quá khôn ngoan, được nhận việc luôn!

Trong một buổi phỏng vấn, có hai yếu tố quan trọng: năng lực chuyên môn và khả năng phản ứng tại chỗ. Nhiều người tuy có chuyên môn tốt nhưng lại thiếu sự linh hoạt, không kịp thời thích ứng với tình huống. Thực tế, khi nhà tuyển dụng đặt câu hỏi, câu trả lời của bạn sẽ không chỉ quyết định việc có được tuyển hay không, mà còn bộc lộ năng lực, khả năng phản ứng và cách tư duy của bạn.

Tại một buổi phỏng vấn của một công ty ở Trung Quốc, nhà tuyển dụng đặt ra câu hỏi cho các ứng viên: "Nếu bạn trúng giải độc đắc xổ số, bạn còn đi làm nữa không?".

Ứng viên đầu tiên nghe xong liền bật cười lớn: "Câu này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là không đi làm nữa. Đối với một gia đình bình thường, cả đời cũng không kiếm được từng ấy tiền. Tôi dại gì còn đi làm? Tôi sẽ dùng số tiền đó để đi du lịch". Nhà tuyển dụng không nói gì thêm, chỉ bảo anh ra ngoài chờ thông báo.

Ứng viên thứ hai trả lời: "Nếu là tôi, tôi sẽ dùng một phần cho những việc mình thích, như đi du lịch; một phần để dành, sau này chắc chắn sẽ cần; và một phần để quyên góp cho những người khó khăn". Nhà tuyển dụng mỉm cười, nhưng trong thâm tâm cho rằng đây là câu trả lời hơi "sách vở", vì trên thực tế, ít người thật sự sẵn sàng quyên góp nhiều.

Ứng viên cuối cùng là một cô gái 9x. Cô thẳng thắn: "Tôi không mua vé số". Cô nói thêm: "Thật lòng, tôi cho rằng mua vé số là hành vi không thực tế. Làm người phải sống chân thành, không thể trông chờ vào việc trúng số để nuôi sống bản thân".

Câu trả lời này khiến nhà tuyển dụng vô cùng hài lòng và lập tức tuyển dụng cô. Câu chuyện cho thấy, ngoài khả năng phản ứng nhanh, cách ăn nói khéo léo cũng là yếu tố quan trọng quyết định thành công trong phỏng vấn.

Một người biết ăn nói sẽ luôn được yêu mến và chào đón. Trong cuộc sống, đó là chìa khóa giúp trò chuyện thoải mái, kết nối dễ dàng và nhận được sự tôn trọng. Trong công việc, đó là năng lực dẫn dắt đội nhóm và tạo thiện cảm với đồng nghiệp.

Người có EQ cao thường nhìn thấy điểm mạnh của người khác, nhờ đó dễ hòa hợp và xây dựng các mối quan hệ tốt. Mối quan hệ tốt sẽ mang lại những kết nối giá trị, hỗ trợ cả công việc lẫn đời sống.

Tỷ phú Jack Ma từng nói: "EQ quyết định thành công, IQ ngăn ngừa thất bại". Ông còn nhấn mạnh: "Muốn thành công, khả năng diễn đạt phải tốt. Nếu ngay cả nói rõ ràng cũng không làm được, thì không chỉ khó thành công mà còn dễ làm hỏng việc".

Trong xã hội ngày nay, một gương mặt đẹp chưa chắc đã giá trị bằng một khả năng ăn nói thông minh. Dù trong đời sống hay môi trường làm việc, người biết nói luôn là người được chào đón.