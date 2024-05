Phỏng vấn là khâu quan trọng mà bất kỳ ai đi tìm việc đều phải trải qua. Trong đó, người phỏng vấn cũng đóng 1 vai trò quyết định xem liệu công ty có lựa chọn được nhân tài hay không. Một ông chủ ở Trung Quốc đã giả làm ứng viên xin việc để kiểm tra chính những người phỏng vấn tại công ty của ông, xem liệu có đáp ứng các tiêu chuẩn trong quá trình tuyển chọn hay không.



Ông chủ vi hành đã vượt qua các vòng thi online sàng lọc những ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng. Đến vòng phỏng vấn trực tiếp, chỉ còn 3 ứng viên tốt nhất. Người phỏng vấn đặt ra câu hỏi kho cho cả 3 ứng viên: "Một câu kim rơi xuống biển, làm thế nào để tìm lại nó?"

Câu hỏi được đưa ra, khiến 3 ứng viên nhìn nhau, có chút bối rồi. Bởi câu hỏi hóc búa này dường như không liên quan đến chuyên môn của vị trí tuyển dụng.

Một ứng viên xung phong trả lời trước: "Thông thường, không ai đem kim ra biển sử dụng cả, nên khả năng làm rơi rất thấp. Nếu có, thì một cây kim nhỏ bé cũng không qua quan trọng, tôi sẽ bỏ qua để làm việc khác quan trọng hơn."

Người phỏng vấn không bình luận gì thêm, nhìn sang ứng viên tiếp theo chờ câu trả lời.

Ứng viên thứ 2 cố gắng thể hiện bản thân: "Cây kim bằng thép, rơi xuống biển thì có thể nhanh tay dùng một khối nam châm xuống để hút cây kim lên. Nếu nhanh chóng tìm được nam châm phù hợp thì chắc chắn sẽ thành công "mò kim đáy biển".

Đến lượt ông chủ vi hành, ông bình tĩnh nói: "Nếu kim rơi xuống biển, có lẽ dùng nam châm nhanh tay thì có thể hút được nó lên. Nhưng nếu không có sợi dây đủ độ dài tới đáy biển thì khó khả thi. Có lẽ phải dùng xô múc hết nước đi. Nhưng biển quá lớn, có lẽ múc cả đời cũng không hết nước. Cây kim rơi xuống biển, thực sự là rất khó tìm lại. Phương án đưa ra còn phụ thuộc vào việc giá cả và chức năng của cây kim có ảnh hưởng đến các quyết định tiếp theo hay không".

Sau đó, ông đưa ra một so sánh cụ thể. Nếu chiếc kim này dùng để may quần áo thì nó chỉ có vai trò công cụ tham gia vào quá trình đó nên có thể may theo cách khác miễn là hoàn thành việc may quần áo. Vì thế, bạn có thể mua một chiếc kim mới, như vậy sẽ nhanh và tiết kiệm thời gian, công sức hơn nhiều.

Người phỏng vấn lại hỏi: "Nếu sếp vẫn nhất định yêu cầu anh phải nhặt được chiếc kim đó thì sao?"

Anh ta trả lời: "Nếu tôi cứ làm theo từng lời của sếp một cách máy móc thì tôi không có tính cạnh tranh ở nơi làm việc và cũng không có giá trị riêng. Một người sếp có tầm nhìn sẽ không tuyển dụng ai đó làm theo mệnh lệnh 1 cách máy móc. Vì vậy, tôi sẽ chọn nghe hay không nghe lời sếp dựa trên khả năng chuyên môn của mình".

Người tuyển dụng vô cùng hài lòng với câu trả lời của ông chủ vi hành. Anh ta thông báo ông chủ vi hành là người trúng tuyển bởi đã có câu trả lời thấu đáo, phân tích kỹ lưỡng hoàn cảnh và đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, câu trả lời của ông đã cho thấy sự thấu đáo trong suy nghĩ, sự tự tin vào năng lực của bản thân. Một công ty cần những nhân tài có thể quyết đoán và hành động độc lập, vì lợi ích chung của công việc, chứ không phải người chỉ nhất nhất làm theo chỉ đạo của sếp.

Ông chủ vi hành rất hài lòng về trải nghiệm của mình. Ông vui vì công ty có những người có nhân sự chính trực, làm việc có quy trình và vô cùng linh hoạt, thấu đáo. Từ khâu tuyển dụng được thực hiện tốt, công ty sẽ có những nhân sự chất lượng, góp phần vào sự tiến lên vững mạnh.