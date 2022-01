Trong xã hội hiện đại, khi trình độ học vấn ngày càng được thu hẹp vì việc có tấm vé bước chân vào đại học không phải là khó nên các nhà tuyển dụng ngày nay không còn đặt nặng tấm bằng tốt nghiệp nơi ứng viên. Thay vào đó, họ muốn nhìn thấy ở người trẻ những khả năng, những tư duy đặc biệt. Do đó, việc đặt các câu hỏi năm ngoài vòng tròn của công việc, chuyên môn ngày càng được các công ty áp dụng cho các buổi tuyển dụng của mình.

Công ty mà Tiểu Tôn đang làm việc vì một số lý do đã phải phá sản, do đó anh bị mất việc một cách bất ngờ. Trước tình huống này, anh phải nhanh chóng gửi hồ sơ tới các công ty khác để xin việc làm. May mắn là với năng lực của mình, anh được một công ty gọi tới phỏng vấn sau khi nộp đơn chưa bao lâu.

Trong buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng gọi Tiểu Tôn cùng 3 ứng viên nữa. Sau khi trải qua các câu hỏi tìm hiểu về lý lịch và chuyên môn, nhà tuyển dụng bất ngờ đặt ra một câu hỏi ngoài lề: Hãy cho tôi biết, trong suy nghĩ của các bạn thì mẹ và vợ, ai quan trọng hơn?

Sau câu hỏi này, các ứng viên có vài phút suy nghĩ và phải trình bày trước nhà tuyển dụng. Các câu trả lời của mỗi ứng viên lần lượt như sau:

Ứng viên A: "Tôi nghĩ mẹ rất quan trọng. Mẹ tôi sinh ra và nuôi lớn tôi đã 23 năm. Không có mẹ thì không có tôi, uống nước thì phải nhớ nguồn, làm con cái thì phải hiếu thảo. Hơn nữa, người vợ có thể thay thế bởi một người khác, mẹ thì không có ai thay thế được, theo quan điểm này, tôi cho rằng mẹ quan trọng hơn!"

Ứng viên B: "Bạn có chắc câu hỏi này nghiêm túc không? Nếu gia đình phải bất hòa vì câu hỏi này thì tôi xin từ chối trả lời. Tôi không muốn gia đình mình mất đi hòa khí và sự vui vẻ, điều đó có thể làm tinh thần tôi gặp vấn đề. Từ đó làm giảm hiệu quả làm việc của tôi, điều này sẽ làm giảm lợi ích mà tôi có thể tạo ra trong công ty. Nếu tôi là nhân viên của công ty anh thì chẳng phải lợi ích đánh mất đó là của các anh hay sao?"

Ứng viên C: "Mẹ hay vợ tôi quan trọng hơn cũng liên quan gì đến anh. Anh không phải là cha tôi cũng không phải là con trai của tôi, do đó tôi không cần phải cho bạn biết. Ngoài ra, tôi có con gái đang học cấp 2, tôi không muốn nó phải nghe người ta lựa chọn giữa hai điều này vì nó cũng sẽ trở thành vợ và mẹ!"

Đến lượt Tiểu Tôn: "Mẹ và vợ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, một người đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi, người còn lại sẽ đồng hành cùng tôi suốt cuộc đời, nhưng nếu không có mẹ tôi thì tôi sẽ không có được như bây giờ. Tôi cũng sẽ không gặp người vợ hiện tại, người mà trong tương lai tôi sẽ gắn bó cả đời. Mẹ tôi cũng yêu thương vợ tôi, vợ tôi cũng kính trọng mẹ tôi, vì vậy mẹ và vợ tôi là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, không có sự lựa chọn nào ở đây cả!"

Sau khi nghe 4 ứng viên trả lời, người phỏng vấn rất hài lòng và hết lời khen ngợi Tiểu Tôn. Nhà tuyển dụng nhận xét Tiểu Tôn là người có trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm xã hội, công ty cần những nhân tài như vậy, do đó vị trí đang ứng tuyển được dành cho anh chàng này.

Trí tuệ cảm xúc cao sẽ khiến bạn dễ dàng đối thoại với người khác trong cuộc giao tiếp và nhất là giúp bạn trở nên nổi bật giữa đám đông. Do đó, ngoài việc rèn luyện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm thì việc tìm cách cải thiện EQ cũng là điều giúp ích cho cuộc sống của bạn.

https://kenh14.vn/nha-tuyen-dung-bat-lua-chon-giua-me-va-vo-nam-ung-vien-co-cach-ung-bien-tai-tinh-khien-sep-ung-y-ngay-20220116214001534.chn?fbclid=IwAR1A1cnk6hf9dWwkKkW1bOieV9ORK4AJjSpdA38lojfS7ido5Ncmuonh3J0