Nhà trông rất sạch nhưng 6 thứ này đang sinh vi khuẩn 24/7 mà bạn không hề biết

Chúng ta thường lo lắng về bụi bặm ngoài đường hay vi khuẩn nơi công cộng nhưng lại lơ là những vật dụng thân thuộc ngay trong chính tổ ấm của mình. Thực tế có những món đồ bạn chạm vào hàng giờ hàng phút lại là nơi trú ngụ lý tưởng của hàng triệu vi khuẩn gây bệnh. Nếu không thay đổi thói quen ngay lập tức bạn đang vô tình rước bệnh vào người. Dưới đây là danh sách 6 món đồ bẩn nhất trong nhà mà bạn cần kiểm tra ngay.

Ga trải giường để hơn một tháng chưa giặt

Ngủ mỗi đêm 7 đến 8 tiếng, cơ thể tiết mồ hôi, bong tế bào chết, tiết dầu nhờn và tất cả đều thấm vào ga giường. Nhìn bề ngoài vẫn có vẻ sạch nhưng bên trong đó là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và đặc biệt là mạt bụi phát triển. Mạt bụi sinh sản rất nhanh. Nếu ga giường của gia đình bạn để lâu không giặt, số lượng mạt bụi tích tụ có thể lên đến mức đáng lo ngại. Chúng là nguyên nhân gây dị ứng da, ngứa ngáy, và cả các vấn đề về đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm.

Lời khuyên cho bạn là nên giặt ga giường vỏ gối ít nhất mỗi tháng một lần. Tốt nhất là duy trì thói quen giặt giũ hai tuần một lần để đảm bảo không gian ngủ luôn sạch sẽ và thơm tho.

Đũa gỗ bị mốc

Đũa gỗ có ưu điểm là thân thiện môi trường, cầm chắc tay, nhưng cũng có một nhược điểm rất lớn là hút ẩm tốt. Nếu sau khi rửa không để ráo hoàn toàn mà cắm thẳng vào ống đũa hoặc để trong ngăn kéo ẩm, nước đọng lại bên trong thớ gỗ sẽ dần sinh mốc. Đũa gỗ bị mốc không còn là vật dụng an toàn để ăn nữa. Nấm mốc trên bề mặt gỗ có thể sinh ra aflatoxin, một loại độc tố được xếp vào nhóm chất gây ung thư, độc tính cao hơn nhiều so với những gì người ta thường nghĩ. Nhìn thấy đũa đổi màu, có đốm lạ thì nên bỏ ngay, không nên tiếc.

Thói quen đúng là rửa sạch đũa ngay sau bữa ăn, dựng ngược đầu cho ráo nước hoàn toàn trước khi cất. Dù không có mốc thì đũa gỗ cũng nên thay mới sau khoảng ba tháng sử dụng.

Thớt gỗ dùng lâu năm

Tương tự như đũa thớt gỗ là nơi tiềm ẩn các loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella hay tụ cầu khuẩn. Sau mỗi lần băm chặt những vết cắt trên bề mặt thớt trở thành hầm trú ẩn cho thực phẩm thừa và ẩm mốc. Nếu bạn dùng chung thớt cho cả đồ sống và đồ chín nguy cơ nhiễm khuẩn chéo là cực kỳ cao. Tốt nhất là khi phát hiện thấy thớt xuất hiện các đốm xanh hoặc đen, bạn hãy mạnh dạn vứt bỏ ngay. Để kéo dài tuổi thọ và giữ vệ sinh bạn nên rửa sạch thớt ngay sau khi dùng tráng qua nước muối và treo ở nơi khô ráo. Đặc biệt hãy sắm riêng hai chiếc thớt cho thực phẩm sống và chín.

Bàn chải đánh răng dùng hơn 3 tháng

Bàn chải là thứ đưa thẳng vào miệng mỗi ngày hai lần, nhưng lại là thứ ít được chú ý vệ sinh và thay thế đúng hạn nhất. Sau ba tháng sử dụng, lông bàn chải bắt đầu xòe ra, khả năng làm sạch giảm đi đáng kể, và quan trọng hơn là vi khuẩn từ miệng bám vào lông bàn chải tích tụ ngày càng nhiều. Nếu bàn chải để trong nhà vệ sinh thì nguy cơ còn cao hơn vì không khí trong phòng tắm thường ẩm và vi khuẩn từ bồn cầu có thể phát tán trong không khí, bám vào bàn chải đặt gần đó.

Tóm lại, bạn nên thay bàn chải mới mỗi ba tháng, không để lâu hơn. Giữa các lần thay, định kỳ ngâm bàn chải trong nước muối loãng khoảng 15 phút để hạn chế vi khuẩn tích tụ. Tốt nhất là để bàn chải ở nơi thoáng khí, tránh xa bồn cầu.

Cốc súc miệng đóng cặn

Rất ít người chú ý đến đáy cốc súc miệng. Do luôn trong tình trạng ẩm ướt đáy cốc thường xuất hiện những lớp màng nhầy màu đen hoặc xanh. Đó chính là ổ vi khuẩn và nấm mốc. Mỗi khi súc miệng bạn đang vô tình đưa những mầm bệnh này tiếp cận gần hơn với cơ thể. Cách đơn giản nhất là sau khi dùng hãy úp ngược cốc xuống để nước thoát hết ra ngoài. Định kỳ hãy vệ sinh cốc bằng nước nóng hoặc nước muối để triệt tiêu vi khuẩn trú ngụ.

Khăn lau bát để lâu không thay

Khăn lau bát là thứ lau đủ thứ trong bếp, từ bát đĩa, mặt bàn đến vết dầu mỡ trên bếp. Sau mỗi lần dùng dù có rửa bằng nước rửa bát thì cũng không thể diệt sạch hoàn toàn vi khuẩn. Trong khi đó khăn thường xuyên ẩm và rất khó khô hoàn toàn giữa các lần dùng, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn như salmonella, e.coli sinh sôi. Vì vậy chúng ta nên thay khăn lau bát mới sau khoảng hai tháng sử dụng. Nên phân loại khăn riêng cho từng mục đích, không dùng chung một khăn cho cả bát đĩa lẫn bếp núc. Sau mỗi lần dùng, vắt khô và phơi nơi có nắng để hạn chế vi khuẩn phát triển. Với những vết bẩn nặng như dầu mỡ trong bếp, nên dùng khăn ướt dùng một lần thay vì dùng khăn vải tái sử dụng.