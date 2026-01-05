Người biểu tình ủng hộ ông Nicolas Maduro tại thủ đô Caracas.

Khởi đầu cho thế chiến

Theo ông Alexander Dugin, chiến dịch này của Mỹ báo hiệu chúng ta đã bước vào một cuộc xung đột toàn cầu mới, đồng thời khẳng định "luật pháp quốc tế không tồn tại" và sẽ được viết lại bởi những cường quốc chiến thắng.

Ông coi cuộc xung đột ở Ukraine như tấm vé giúp Nga gia nhập câu lạc bộ các cường quốc.

"Nếu chúng ta có tấm vé này, chúng ta sẽ được xem xét đến. Nếu không... luật quốc tế này sẽ do người khác thiết lập và chúng ta phải gánh chịu hậu quả", chuyên gia Dugin nói.

Sau chiến dịch của Mỹ ở Venezuela, triết gia Alexander Dugin tuyên bố rằng sự kiện này khẳng định luật pháp quốc tế không còn tồn tại và "mỗi người, mỗi quốc gia tự lo cho bản thân mình".

Ông kêu gọi Nga hoàn toàn chấp nhận "Học thuyết Monroe cho Á Âu" của riêng mình, lập luận rằng chỉ bằng cách khẳng định phạm vi ảnh hưởng của mình, Nga mới có thể tránh bị các nước khác áp đặt luật lệ.

"Chúng ta cần xây dựng một học thuyết Monroe của riêng mình dành cho Nga... Tôi đã nghiên cứu vấn đề này hơn 30 năm rồi", Dugin nhận xét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3 tháng 1 tuyên bố rằng Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela, và rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, Cilia Flores, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Các phương tiện truyền thông sau đó đưa tin về các vụ nổ ở Caracas và cho rằng chiến dịch này được thực hiện bởi các thành viên của đơn vị đặc nhiệm Delta Force tinh nhuệ.

Giới chức Venezuela phủ nhận việc biết tung tích của ông Maduro và yêu cầu xác nhận rằng ông ấy còn sống. Sau đó, ông Trump đã công bố một bức ảnh mà ông tuyên bố cho thấy Tổng thống Maduro đang ở trên một tàu của Mỹ.

Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ gọi chiến dịch này là bất hợp pháp, trong khi chính quyền tuyên bố rằng ông Maduro sẽ phải ra tòa.

Bộ Ngoại giao Venezuela thông báo ý định sẽ kháng cáo lên các tổ chức quốc tế về hành động của Washington và yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela. Moscow tuyên bố vô cùng lo ngại trước các báo cáo cho rằng ông Maduro và vợ đã bị cưỡng chế trục xuất khỏi đất nước như một phần của hành động gây hấn của Mỹ.

Moscow kêu gọi trả tự do cho ông Maduro và vợ, đồng thời ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa xung quanh Venezuela.

Định hình lại thế giới

Cựu chuyên gia phân tích của Bộ Quốc phòng Mỹ, Karen Kwiatkowsky, nói rằng vụ bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, do nhân viên Mỹ thực hiện và được Trump chấp thuận, là một hành động bất hợp pháp và vô căn cứ, không được Quốc hội hay Hiến pháp cho phép.

"Điều đó cũng ngụ ý rằng ông Trump đã nói dối Quốc hội Mỹ và đang tiến hành các hành động chiến tranh một cách đơn phương", bà nói và cảnh báo rằng hành động gây hấn của Mỹ có thể dẫn đến những hậu quả sâu rộng khó lường.

Vì "công cụ mà Tổng thống Trump lựa chọn không phải là một đội quân, hải quân và không quân hùng mạnh, mà là những phiên bản mang tính hình thức và không bền vững mà Mỹ đang sở hữu, nên bước tiếp theo sau những cuộc tấn công bất hợp pháp và những đòn đánh nhằm tiêu diệt thủ lĩnh như thế này đơn giản chỉ là hạt nhân".

Do đó, phần còn lại của thế giới hoặc phải chấp nhận các chính sách cực đoan và hành vi cướp đoạt tài nguyên quốc gia của Mỹ, hoặc phải đối mặt với "sự leo thang nhanh chóng và không thể tưởng tượng nổi".

Vì Mỹ không ngần ngại tiến hành chiến tranh kinh tế song song với các cuộc tấn công quân sự, các nhà lãnh đạo thế giới khác có thể sẽ cố gắng định hình lại các ưu tiên quốc tế và trong nước của họ để trở nên độc lập khỏi Mỹ, đơn giản vì giao dịch với Mỹ không còn an toàn nữa.

"Ông Trump đang định hình lại hành tinh, nhưng ông ấy làm điều đó theo cách không chỉ bạo lực mà còn thiếu nhạy bén và cuối cùng là không thể giúp Mỹ thịnh vượng", Kwiatkowski than thở.

Về mục tiêu của cuộc tấn công vào Venezuela, bà cho rằng đó không chỉ là một nỗ lực nhằm lật đổ chế độ.

Ông Trump dường như đang tìm cách đẩy giá dầu lên cao, "để hỗ trợ đồng đô la và 'kiếm tiền' bằng việc bán dầu của Mỹ".

Việc phong tỏa và bắt giữ các tàu chở dầu phù hợp với kế hoạch này, cũng như nguy cơ nội chiến và sụp đổ ở Venezuela.