Nha Trang: Phát hiện thi thể nam giới trôi trên biển

Ngày 11/4, đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận, vào khoảng 13h cùng ngày, các ngư dân đi đánh cá đã phát hiện và kéo vào bờ thi thể một người đàn ông trôi dạt trên vịnh Nha Trang, đoạn gần hạ nguồn sông Cái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Vĩnh Thọ, dân quân phường đã bảo vệ hiện trường, điều tiết các phương tiện qua lại tuyến đường này. Hiện chưa có thân nhân đến nhận dạng thi thể. Phía lực lượng Công an phường Vĩnh Thọ đã bàn giao thi thể cho pháp y và Công an thành phố Nha Trang.

Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể người đàn ông trên 30 tuổi, mặc áo sơ mi carô xám nhưng trên người không có giấy tờ tùy thân. Thi thể này do các ngư dân đang đánh cá trên biển Nha Trang đoạn cửa biển phát hiện. Sau đó, ngư dân đã kéo thi thể vào bờ bắc cầu Trần Phú.