Diễn biến mới nhất vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong ở Bình Dương

Diễn biến kinh hoàng

Ngày 11/4, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng Công an TX.Tân Uyên điều tra làm rõ vụ án mạng hết sức nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng tên Thành (chưa rõ lai lịch) là nghi can liên quan đồng thời ra lệnh truy tìm khẩn cấp đối tượng này.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/4 một nhóm thanh niên trong đó có Thành vào quán karaoke tại phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên để hát.

Đến gần khuya, nhóm Thành tính tiền ra về. Riêng Thành ra trước quán đứng chờ. Cùng lúc, Thành thấy một nhóm thanh niên khác nhìn về hướng mình, nói gì đó.

Sau khi tính tiền xong, nhóm bạn Thành đi ra, Thành kể lại cho người bạn tên Nguyễn Văn Quyền (SN 1992, quê Kiên Giang ) nghe, đồng thời cho rằng nhóm người kia chửi mình rồi cùng Quyền đuổi theo để làm cho ra nhẽ.

Khi cả hai đuổi kịp nhóm thanh niên này thì xảy ra hỗn chiến làm 5 người bị thương.





Hiện trường vụ án mạng.



Những người bị thương sau đó được chuyển vào bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên 2 nạn nhân tên Thạch Chiên và Thạch Chum Rơne tử vong sau đó, 3 người khác bị thương nặng trong đó có Quyền.

Công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an đang khẩn trương truy bắt nghi can Thành đồng thời thông báo người này nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.