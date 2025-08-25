Nhà Trắng phản ứng những tuyên bố mới nhất của ông Lavrov

"Chính quyền Washington tin rằng phát biểu của ông Lavrov cho thấy khả năng đảo ngược các cam kết trước đó giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Anchorage", NBC News cho biết, trích dẫn một nguồn tin từ các quan chức phương Tây.

"Người Nga đang có động thái 'câu giờ'. Vì vậy, có vẻ như đây chỉ là một trò chơi, để khiến bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng phải cảm thấy khó chịu, đặc biệt là một người như Tổng thống Trump", người đối thoại của NBC News lưu ý.

Bất chấp căng thẳng gia tăng, các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng ông Trump không có ý định từ bỏ ý tưởng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Không ai sẵn sàng bỏ cuộc. Tổng thống đã nói rõ rằng muốn có cơ hội chấm dứt xung đột thông qua giải pháp ngoại giao, ông ấy muốn làm như vậy. Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc chiến. Câu hỏi đặt ra là liệu đàm phán có kết quả ngay bây giờ hay sẽ mất 6 tháng, 1 năm, hoặc 1 năm rưỡi để đạt được", NBC News dẫn lời một quan chức an ninh quốc gia giấu tên.

Theo các nguồn tin, Washington tin rằng việc Moskva trì hoãn đàm phán có thể làm phức tạp việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại cuộc họp ở Anchorage và gây nghi ngờ về tiến triển tiếp theo hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Kết quả đàm phán hòa bình Nga - Mỹ có nguy cơ bị xóa bỏ.

Trước đó khi bình luận về kết quả cuộc đàm phán ở Alaska, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng sau hội nghị thượng đỉnh, "các nước châu Âu đã theo chân ông Zelensky đến Washington" và cố gắng "thúc đẩy chương trình nghị sự" của họ nhằm "chắc chắn rằng các đảm bảo an ninh được xây dựng dựa trên logic cô lập Nga".

"Tất nhiên, điều này không thể gây ra cho chúng ta bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài việc từ chối hoàn toàn", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Theo ông Lavrov, Moskva không thể đồng ý rằng “các vấn đề an ninh tập thể” được đề xuất giải quyết mà không có sự tham gia của Nga.

Ông nhắc lại những cuộc đàm phán tại Istanbul vào mùa xuân năm 2022, lưu ý rằng Điện Kremlin vẫn coi nguyên tắc cung cấp bảo đảm an ninh tập thể là “hoàn toàn tự nhiên và phù hợp với tình hình hiện nay”.

Trong những cuộc hội đàm đó, phái đoàn Ukraine đề xuất đưa vào thỏa thuận một điều khoản về việc phát triển các bảo đảm an ninh từ 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm Nga, Trung Quốc, Pháp, Hoa Kỳ và Anh.



