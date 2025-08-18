HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nha Trang: Người đàn ông chết bất thường ở vỉa hè khu đô thị

K. Nam |

Công an đang làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông tại Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa).

Lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa) cho hay đã giao công an phường phối hợp Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường.

Theo đó, trưa 18-8, người dân phát hiện một người đàn ông trung niên nằm tại ghế đá tại khu vực đường 1A giao đường 1B thuộc Khu đô thị Lê Hồng Phong 2.

Nha Trang: Điều tra cái chết bất thường của người đàn ông tại khu đô thị Lê Hồng Phong 2 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Người đàn ông có thể trạng ốm, mặc quần jeen, áo thun tay dài. Qua xác minh ban đầu, người nhà cho biết người này đã bỏ nhà đi nhiều ngày nay và bị bệnh nền.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

