Hàng trăm con cá heo nhào lộn trong vịnh Cam Ranh - Khánh Hòa

Phùng Quang |

Hàng trăm con cá heo bơi lội, nhào lộn trên mặt biển tại vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tạo nên một cảnh tượng thú vị.

Chiều 17/8, nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú khi chứng kiến một đàn cá heo bơi lội, nhào lộn trên mặt nước tại vùng biển vịnh Cam Ranh , tỉnh Khánh Hòa .

Hàng trăm cá heo nhào lộn thú vị tại vịnh Cam Ranh - khánh hòa - Ảnh 1.

Đàn cá heo nhào lộn trong vịnh Cam Ranh. Ảnh: Cắt từ clip.

Đàn cá heo này có số lượng khoảng 100 con, di chuyển và lần lượt ngoi đầu lên mặt nước, tạo ra cảnh tượng thú vị, được anh Nguyễn Minh Huy (người địa phương) ghi lại và đăng lên mạng xã hội, thu hút nhiều người xem.

Trước đó, vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025, cá voi cũng liên tục xuất hiện trong vịnh Nha Trang . Theo các nhà quản lý, sự xuất hiện của cá voi và cá heo cho thấy môi trường biển được cải thiện, nguồn thức ăn dồi dào hơn.

