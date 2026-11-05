Nhà Trắng có thể sắp thay đổi bộ máy, Iran hả hê

Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với sức ép từ chính các thành viên đảng Cộng hòa, yêu cầu ông thay đổi đường lối sau thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump thăm công trường xây dựng phòng khiêu vũ ngày 4/11. (Ảnh: AP)

Các đồng minh và chiến lược gia của đảng Cộng hòa kêu gọi ông Trump cải tổ nhân sự Nhà Trắng, khôi phục kỷ luật và loại bỏ những chính sách mà họ cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại, trong đó có cuộc chiến với Iran và các mức thuế quan.

John Feehery, một chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa, gọi kết quả bầu cử giữa kỳ vừa qua là “một thảm họa lớn” đối với ông Trump.

“Ông ấy cần phải thay máu toàn bộ bộ máy. Kể từ thời điểm này, mỗi ngày trôi qua, ông ấy càng trở nên mất ảnh hưởng và quyền lực hơn”, ông Feehery nói.

Tuy nhiên, ông Trump có vẻ không coi kết quả bầu cử là lý do để thay đổi hướng đi.

“Tôi không xem đây là đòn giáng vào mình”, ông nói với Fox News vào tối 3/11.

Đảng Dân chủ giờ đây sẽ có quyền ngăn chặn các dự luật của ông Trump, điều tra chính quyền và phản đối các ứng viên do ông đề cử. Điều này có thể sẽ khiến ông Trump tận dụng quyền lực hành pháp hơn nữa.

Ông cũng sẽ phải quyết định liệu có tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự hiện tại hay không, khi một số thành viên đảng Cộng hòa lo ngại đang trở thành gánh nặng chính trị, đặc biệt đối với những người có tham vọng kế nhiệm ông và tranh cử tổng thống năm 2028.

Phó Tổng thống JD Vance - người kế thừa chính trị tiềm năng của ông Trump, dường như vừa giữ khoảng cách với tổng thống đương nhiệm, khi ông đưa ra phát biểu rằng cuộc chiến với Iran là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa hứng thất bại bầu cử.

Theo các chiến lược gia và quan chức trong đảng, những sự rạn nứt có thể ngày càng nghiêm trọng nếu đảng Cộng hòa nhận thấy sức ảnh hưởng lâu nay của ông Trump đối với cử tri trong đảng suy yếu.

Bên trong Nhà Trắng, các trợ lý cấp cao đang chuẩn bị cho khả năng nhiều người rời vị trí, những thay đổi trong nội các và các cuộc điều tra từ phía Đảng Dân chủ, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên cho biết.

“Thành thật mà nói, làm việc ở đây vào thời điểm này thật tệ hại. Tinh thần làm việc đang xuống thấp đến mức không thể thấp hơn”, quan chức này nói.

Cũng theo vị quan chức, các cuộc thăm dò nội bộ từ 6 tuần trước đã cảnh báo đảng Cộng hòa có nguy cơ thất bại tại cả 2 viện. Tuy nhiên, ông Trump vẫn từ chối thay đổi đường lối về Iran, bất chấp những cảnh báo về hậu quả chính trị.

“Cuối cùng, ông ấy đơn giản là không quan tâm. Ông ấy từ chối lắng nghe bất kỳ ai”, vị quan chức nói.

Tối 3/11, ông Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran đã gây tổn hại cho các ứng viên đảng Cộng hòa, nhưng vẫn bảo vệ quyết định phát động cuộc chiến.

Lo ngại của đảng Cộng hòa không chỉ giới hạn ở cuộc chiến, mà còn là những vấn đề khác như chuyện xây phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng và cải tạo các công trình ở Washington, một cố vấn chính trị của đảng Cộng hòa cho biết.

“Nếu ông Trump dành 2 năm tới để nói về những chuyện vớ vẩn này, chúng ta sẽ lại bị đánh bại thảm hại trong cuộc bầu cử tiếp theo”, vị cố vấn nói.

Ngày 4/11, ông Trump tập hợp các phóng viên trong chuyến thăm đột xuất tới công trường xây dựng phòng khiêu vũ.

“Đối với tôi, việc đó rất thư giãn”, ông nói.

Nhà Trắng cũng thể hiện thái độ công khai cứng rắn, đăng tải bức ảnh ông Trump trên mạng xã hội cùng thông điệp: “THÔNG BÁO: TRUMP VẪN LÀ TỔNG THỐNG CỦA CÁC BẠN”.

Trước đó, có thông tin Nhà Trắng đã dành nhiều tháng chuẩn bị các sắc lệnh hành pháp về nhập cư, thuế quan, nhà ở và chi tiêu liên bang, để ông Trump có thể tiếp tục một phần chương trình nghị sự của mình dù vấp phải phản đối từ đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, quyền lực hành pháp sẽ không thể giúp chính quyền tránh khỏi các cuộc điều tra của Quốc hội.

Quan chức Iran hả hê

Trong thông điệp bằng văn bản vừa đưa ra, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói rằng “sự thù địch của Mỹ sẽ tiếp diễn bất kể đảng nào nắm quyền”, đồng thời cảnh báo “chớ khuất phục trước Mỹ, dù chỉ là khuynh hướng nhỏ nhất”.

“Washington cho rằng sự kết thúc của quyền bá chủ của mình vẫn còn xa; chúng tôi thì cho rằng điều đó đã cận kề”, ông nói thêm.

Tại Iran, một hãng tin đã chia sẻ một câu đùa đang lan truyền trên mạng xã hội X: “Ông Trump thất bại với việc thay đổi chế độ ở Iran, nhưng lại thành công ở Texas”.

Câu nói ám chỉ bang miền Nam nước Mỹ, nơi ứng viên đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, 2 nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng, dù hoan nghênh chiến thắng của đảng Dân chủ, Tehran vẫn lo ngại ông Trump có thể tìm cách bù đắp thất bại này bằng một cuộc tấn công quân sự. Vì vậy, Iran vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Các nhà lãnh đạo Iran từ lâu đã coi Mỹ là kẻ thù lớn nhất, gọi nước này là “Đại Satan”.

Tại cuộc mít tinh do nhà nước tổ chức ngày 4/11 để kỷ niệm sự kiện sinh viên chiếm Đại sứ quán Mỹ ở Tehran trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, đám đông bày tỏ hân hoan trước kết quả bầu cử mà họ cho rằng có liên quan đến thành công của Iran trong việc chống chịu nhiều tháng bị Mỹ tấn công.

“Sức mạnh của những người thuộc đảng Cộng hòa hiếu chiến bị đánh gục nghĩa là từ nay trở đi, chúng ta sẽ chứng kiến cuộc chiến thực sự diễn ra bên trong Thượng viện Mỹ và giữa các quan chức Mỹ”, một người biểu tình nói.

Một số hãng truyền thông khai thác sự trùng hợp về thời điểm cuộc bầu cử diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm vụ chiếm đóng đại sứ quán.



