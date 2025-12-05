Nhà Trắng báo hiệu bước ngoặt trong tiến trình hòa đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Washington thúc đẩy kế hoạch hòa bình và các cuộc gặp liên tục với Kiev và Moscow

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang làm việc “rất tích cực” để giải quyết xung đột Ukraine, phát biểu trước lễ thắp sáng Cây Thông Giáng sinh Quốc gia tại Nhà Trắng ở Washington DC.

Ông nói: “Chúng ta đang đem hòa bình đến khắp thế giới… Chúng ta đang giải quyết các cuộc chiến ở mức độ chưa từng có, đó là 8 cuộc họp. Chúng ta đang tìm thêm một cuộc nữa giữa Nga–Ukraine… Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ đạt được. Chúng ta phải chấm dứt việc đó, chúng ta đang làm việc rất tích cực.”

Washington trước đó đề xuất một kế hoạch 28 điểm nhằm giải quyết xung đột, nhưng văn kiện này gây bất mãn tại Kiev và các đối tác châu Âu, những bên tìm cách sửa đổi sâu rộng. Ngày 23/11, Hoa Kỳ và Ukraine đã tổ chức tham vấn tại Geneva.

Sau đó, Tổng thống Trump cho biết kế hoạch đã được điều chỉnh để tính đến lập trường của Moscow và Kiev, chỉ còn “một vài vấn đề” gây tranh cãi. Ông nói số điểm trong kế hoạch đã giảm xuống còn 22.

Ngày 30/11, đại diện Hoa Kỳ và Ukraine gặp tại Florida nhằm thảo luận cách chấm dứt xung đột, các giải pháp dài hạn về kinh tế và an ninh, triển vọng tổ chức bầu cử tại Ukraine và vấn đề lãnh thổ.

Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đặc phái viên Steve Witkoff của tổng thống Mỹ và doanh nhân Jared Kushner tại Kremlin. Cuộc gặp kéo dài khoảng 5 giờ. Theo Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov, các bên thảo luận nội dung của 4 tài liệu liên quan tới kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Trước đó, Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ Olga Stefanishina cho biết Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov sẽ bay sang Hoa Kỳ ngày 4/12 để tiếp tục gặp Đặc phái viên Steve Witkoff.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance.

Phó tổng thống Vance nói sắp có “tin tốt”, châu Âu kêu gọi đề xuất kế hoạch riêng

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông tin rằng “đã có nhiều tiến triển, nhưng vẫn chưa về đích”, đồng thời bày tỏ hy vọng “sẽ có tin tốt trong vài tuần tới” liên quan đến tiến trình giải quyết xung đột.

Ông gọi vấn đề Nga–Ukraine là “nguồn thất vọng kéo dài” với Nhà Trắng mà Tổng thống Trump luôn xem đây là “cuộc chiến dễ giải quyết nhất.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4/12 nhấn mạnh các cuộc gặp giữa Mỹ và Nga về Ukraine nhằm “đạt kết quả thực chất, không phải chỉ để phô trương.”

Theo Politico, Ủy viên Quốc phòng và Không gian của EU Andrius Kubilius cho rằng châu Âu cần tự xây dựng kế hoạch hòa bình riêng: “Liên minh châu Âu cần độc lập, hoặc ít nhất sẵn sàng trở nên mạnh mẽ trong các diễn biến địa chính trị… Chúng ta nên có khả năng thảo luận 2 kế hoạch: một của châu Âu và một có thể do các đối tác Mỹ chuẩn bị.”

Politico cho biết tâm lý “yếu thế” của EU đã thể hiện rõ trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong quan hệ EU–Hoa Kỳ. Thỏa thuận thương mại ký hồi tháng 7 là ví dụ điển hình cho việc sự yếu thế có thể được mô tả như “thực dụng”.

Brussels có đủ công cụ để đáp trả các biện pháp thuế và ép buộc của Washington, nhưng dưới sức ép của các quốc gia thành viên — những bên lo ngại Mỹ sẽ giảm cam kết với an ninh châu Âu và Ukraine — Brussels đã quyết định không sử dụng các công cụ đó.