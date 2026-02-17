Athos Salomé, 38 tuổi, nhà huyền học người Brazil, nổi tiếng khi được so sánh với nhà chiêm tinh học Pháp quá cố Nostradamus. Ông tuyên bố từng đưa ra nhiều dự đoán chính xác, bao gồm cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II và đại dịch COVID-19.

Gần đây, Salomé tiếp tục công bố loạt tiên đoán mới về năm 2026. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng và liên tục xuất hiện trên các mặt báo toàn cầu, Salomé chia sẻ bảy dự đoán quan trọng về tương lai của công nghệ này.

Nhà tiên tri nổi tiếng thế giới nói gì về trí tuệ nhân tạo năm 2026.

Trung tâm AI mới tại châu Á

Dự đoán đầu tiên của Salomé là sự xuất hiện của một trung tâm AI mới ở châu Á, giúp giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp Bắc Mỹ.

Ông cho biết: “Việc hình thành một cụm công nghệ trị giá hàng tỷ USD tại Đài Loan (Trung Quốc) đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ sản xuất mới trong khu vực. Khoản đầu tư này thu hút sự quan tâm từ Hàn Quốc, Singapore và các quỹ vùng Vịnh. Họ đang thiết lập mạng lưới công nghệ điện toán tiên tiến riêng".

“Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp Bắc Mỹ bắt đầu suy giảm, tác động trực tiếp đến dòng chảy phần cứng toàn cầu và khả năng huấn luyện các mô hình hiệu suất cao".

Giảm chi phí

Dòng chip Instinct MI400 của AMD, dự kiến ra mắt năm 2026, được xem là thế hệ AI tăng tốc mới. Theo Salomé, sản phẩm này có thể làm thay đổi cục diện thị trường.

Ông dự đoán MI400 sẽ thách thức vị thế dẫn đầu của NVIDIA – công ty hiện đang thống lĩnh lĩnh vực điện toán AI, đồng thời là đơn vị phát minh GPU và thúc đẩy nhiều tiến bộ trong AI, điện toán hiệu năng cao, game, thiết kế sáng tạo, xe tự hành và robot.

Salomé nhận định: “Sự xuất hiện của MI400 thách thức vai trò dẫn đầu của Nvidia. Sự chuyển dịch dự kiến giữa các nhà cung cấp đám mây lớn có thể giúp giảm khoảng 40% chi phí huấn luyện. Điều này cho phép sử dụng các mô hình mạnh hơn, đơn giản hóa quy trình làm việc và đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống tự động trong tổ chức".

AI trở thành hạ tầng thiết yếu

Salomé cho rằng đầu tư toàn cầu vào AI hiện đã vượt mọi lĩnh vực công nghệ khác.

Ông nói: “Dự báo con số này có thể vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2028. Để đảm bảo ổn định, các quốc gia đang kết nối trung tâm dữ liệu với nguồn điện hạt nhân, hydro và năng lượng mặt trời".

Ông dự đoán đến năm 2026, phần lớn chi tiêu cho điện toán đám mây của doanh nghiệp sẽ dành cho ứng dụng AI.

Thay đổi nội bộ trong tổ chức

AI đã tạo ra nhiều biến chuyển trong lực lượng lao động và không phải ai cũng đồng tình, do lo ngại mất việc.

Salomé dự báo các tổ chức sẽ tiếp tục tái cấu trúc, cắt giảm thêm các vị trí vận hành.

Ông nói: “Các tác nhân độc lập đảm nhiệm công việc thường nhật. Chỉ số hiệu suất nội bộ chuyển từ số lượng khách hàng phục vụ sang khối lượng tác vụ tự động hóa. Điều này tác động trực tiếp đến hiệu quả".

“Doanh nghiệp sẽ loại bỏ vai trò vận hành và thiết kế lại quy trình hành chính" , ông nói thêm.

Athos Salomé

Edge AI lên ngôi

Salomé cho rằng đến năm 2026, “Edge AI” sẽ thống trị thị trường.

Edge AI là việc triển khai AI trực tiếp trên các thiết bị vật lý, xử lý dữ liệu ngay tại nơi phát sinh thay vì phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu đám mây.

Ông nhận định: “Thiết bị tích hợp NPU sẽ xử lý những mô hình nhỏ ngay tại chỗ. AI hoạt động độc lập hơn với đám mây. Tương tác trở nên kín đáo và liên tục. Đến năm 2026, xu hướng này sẽ chiếm lĩnh phân khúc tầm trung và cao cấp".

Bước tiến của Trung Quốc

Salomé tin rằng Trung Quốc sẽ đạt bước tiến lớn trong phát triển AI.

Ông nói: “Hai trung tâm nghiên cứu tại Trung Quốc đang chuẩn bị vươn lên toàn cầu với các đổi mới đột phá. Điều này ảnh hưởng đến cán cân quyền lực giữa Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Phản ứng của châu Âu có thể đến từ các liên minh đầu tư lớn".

Ông cũng đề cập đến luật SB 53 (Đạo luật Minh bạch trong AI tiên tiến) được Thống đốc California Gavin Newsom ký ban hành vào tháng 9, yêu cầu tăng cường minh bạch và an toàn đối với các mô hình AI tiên tiến.

Salomé dự đoán luật này sẽ mở đường cho các cuộc điều tra liên bang, đánh dấu giai đoạn giám sát nghiêm ngặt hơn cho trí tuệ nhân tạo. Ông cho rằng mô hình kết hợp giữa nguồn mở và giải pháp độc quyền sẽ trở thành tiêu chuẩn, trong đó giải pháp nguồn mở nổi bật nhờ chi phí thấp, còn công nghệ độc quyền vẫn quan trọng trong các lĩnh vực như năng lượng và quốc phòng.

Tác động tới thị trường lao động

Cuối cùng, Salomé cho rằng AI sẽ tiếp tục làm thay đổi cách vận hành của lực lượng lao động.

Ông nói: “ Sự tiến bộ của các tác nhân tự động kích hoạt tái cấu trúc nội bộ. Các vị trí mới xuất hiện liên quan đến thiết kế và quản lý hệ thống thông minh. Công việc lặp lại ngày càng mất đi giá trị. Khả năng thích ứng nhanh sẽ quyết định ai còn giữ được lợi thế cạnh tranh".

Salomé kết luận: “Siêu cụm công nghệ, quy định pháp lý, điện toán biên, tác nhân tự động và căng thẳng địa chính trị đang cùng nhau định hình lĩnh vực này. Sự cộng hưởng đó báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên công nghệ mới vào năm 2026".

(Nguồn: Tyla )