Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả bài 'Màu hoa đỏ' qua đời

LÊ CHI/ VTC NEWS |

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu – tác giả bài thơ nổi tiếng "Màu hoa đỏ" từng được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc, qua đời vào sáng 8/4.

Theo chia sẻ của nhà văn Sương Nguyệt Minh, sáng nay (8/4) khi đang đi xe buýt, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bất ngờ bị choáng và gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, ông không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của ông khiến giới văn chương bàng hoàng, tiếc thương.

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời sáng 8/4, hưởng thọ 78 tuổi.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Cuộc đời ông gắn liền với màu áo lính và những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Năm 1966, khi vừa tròn 18 tuổi, ông nhập ngũ và trở thành chiến sĩ của Sư đoàn 312, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào.

Giữa những giờ phút khốc liệt ngoài mặt trận, Nguyễn Đức Mậu đã tranh thủ ghi lại những xúc cảm về đồng đội, về đơn vị qua những vần thơ đầy hơi thở chiến hào. Năm 1972, khi vẫn đang ở chiến trường, chùm thơ Ghi ở chiến trường, Đôi mắt, Đất của ông gửi về tham dự cuộc thi Thơ của báo Văn nghệ đã xuất sắc đoạt giải Nhất. Đây chính là cột mốc khẳng định vị thế của một "nhà thơ khoác áo lính" trưởng thành trong khói lửa kháng chiến chống Mỹ.

Sau năm 1975, ông trở ra Bắc học khóa I Trường Viết văn Nguyễn Du. Sau đó, ông về công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội, đảm nhiệm các vị trí Biên tập viên, Trưởng ban Thơ cho đến khi nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.

Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ gồm thơ, trường ca, tiểu thuyết và truyện ngắn, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã để lại nhiều tác phẩm giá trị. Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (năm 2001) và Giải thưởng Văn học ASEAN cùng năm cho những đóng góp xuất sắc.

Nhắc đến Nguyễn Đức Mậu, không thể không nhắc tới bài thơ Màu hoa đỏ. Tác phẩm ra đời năm 1990 sau chuyến đi thực tế của nhà thơ lên biên giới Vị Xuyên (Hà Giang). Xúc động trước sự hy sinh của những người lính vì độc lập dân tộc, ông đã viết nên những vần thơ tri ân sâu sắc.

Một năm sau, nhạc sĩ Thuận Yến đã phổ nhạc, bàn với nhà thơ đổi tên từ Thời hoa đỏ thành Màu hoa đỏ để gợi nhớ màu rực đỏ của hoa chuối rừng dọc đường hành quân. Bài hát đã trở thành một trong những ca khúc cách mạng bất hủ, sống mãi trong lòng nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, bài thơ Nếp nghĩ của ông cũng gây chú ý khi được đưa vào đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tác phẩm gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc về việc từ bỏ những định kiến cũ kỹ để hướng tới những giá trị mới mẻ, nhân văn.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tên tuổi của các nhà thơ thế hệ chiến tranh chống Mỹ. Những dòng thơ viết về chiến tranh và người lính của ông vẫn dội vang trong cả thời bình.

Dẫu nhà thơ đã rời xa cõi tạm, nhưng đúng như nhà văn Sương Nguyệt Minh đã viết: “ Ông ra đi nhưng thơ còn ở lại mãi mãi với đời”. Những tác phẩm như Trường ca Sư đoàn, Nấm mộ và cây trầm hay giai điệu của Màu hoa đỏ sẽ tiếp tục là nhịp cầu kết nối ký ức chiến tranh với tâm hồn của các thế hệ mai sau.

