Nhà thầu xây dựng của Vingroup tuyển 5 vạn công nhân xây, trát, sơn bả…, lương lên tới 47 triệu/tháng, ăn ở miễn phí

Ảnh từ facebook tuyển dụng của Vincons

Cụ thể, chiến dịch này có quy mô lên đến 50.000 công nhân, với dải thu nhập công bố tới 47 triệu đồng/tháng kèm phúc lợi "bao ăn ở". Đợt tuyển dụng cũng bao gồm nhiều vị trí kỹ sư và kỹ thuật viên khác.

Phân tích cụ thể dải thu nhập này, con số 14 triệu đến 47 triệu đồng/tháng được lý giải là "tuỳ theo năng lực". Theo thông tin tuyển dụng, mức 26 - 47 triệu/tháng hướng đến các vị trí "Tổ trưởng", trong khi "Công nhân" có dải lương từ 14 - 26 triệu/tháng. Mức lương cuối cùng sẽ được thoả thuận dựa trên tay nghề.

Về quy mô, Vincons tìm kiếm công nhân thuộc nhiều ngành nghề cốt lõi của xây dựng (xây, trát, ốp lát, sơn bả, cốt thép, cốp pha...) để phục vụ các dự án đang triển khai trên toàn quốc.

Song song với lao động phổ thông, nhu cầu nhân sự cấp cao cũng được "ráo riết" đăng tuyển. Vincons đang tìm kiếm nhiều vị trí quản lý, kỹ sư làm việc tại nhiều tỉnh thành. Đơn cử, vị trí "Chuyên Viên Quản Lý Thiết Bị" (máy công trình) tại Hà Nội có mức lương 23 - 28 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, vị trí "Chuyên Viên Kỹ Thuật Hiện Trường" được tuyển với mức lương $1.000 - $1.400/tháng (tương đương 25-35 triệu đồng), với địa điểm làm việc linh hoạt "Khác, Hải Phòng, Hồ Chí Minh", cho thấy quy mô dự án trải dài khắp Việt Nam của doanh nghiệp.

Điểm mấu chốt để thu hút lao động, bên cạnh dải lương, chính là chính sách phúc lợi. Vincons cam kết "bao ăn ở miễn phí, tiện nghi, sạch sẽ" và đóng bảo hiểm đầy đủ. Đặc biệt, chương trình nêu rõ lao động chưa biết nghề sẽ được đào tạo miễn phí và vẫn được trả lương trong thời gian đào tạo. Đây được xem là chính sách cạnh tranh nhằm giải quyết bài toán "khát" nhân lực tay nghề cao.

Về pháp nhân, Vincons là công ty con 100% vốn của Vinhomes, được thành lập với vai trò chủ lực là tổng thầu thi công các công trình, dự án do Vinhomes đầu tư. Việc một tổng thầu lớn, trực thuộc tập đoàn bất động sản hàng đầu, đứng ra tuyển dụng trực tiếp (thay vì qua nhiều lớp thầu phụ) đã lý giải cho quy mô và các chính sách đãi ngộ đi kèm.

Bối cảnh của đợt tuyển dụng "khủng" này là việc Vincons liên tiếp được "chọn mặt gửi vàng" làm tổng thầu cho hàng loạt dự án quy mô của Tập đoàn Vingroup. Nhu cầu nhân lực khổng lồ để triển khai đồng loạt các đại công trường trên toàn quốc được cho là lý do chính dẫn đến chiến dịch này.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 9/2024, Vingroup đã thông qua việc ký kết Hợp đồng tổng thầu (EPC) với Vincons để thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình nhà ở, thương mại dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long.

Phối cảnh Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

Đây là một phần của siêu dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (tổng vốn đầu trụ khoảng 18 tỷ USD) tại Quảng Ninh. Cùng lúc, Vincons cũng được giao thi công các công trình trường học tại đại dự án Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng).

Trước đó, Vincons cũng đã ký hợp đồng EPC thực hiện các công trình tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3 (Hưng Yên). Doanh nghiệp này đồng thời đang tham gia các dự án trọng điểm khác như Vinhomes Cổ Loa và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Hà Nội.