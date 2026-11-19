Chỉ trong 140 phút, mái vòm khổng lồ được nâng lên độ cao 34 m bằng công nghệ đặc biệt, phục vụ công trình chứa khí siêu lạnh cao ngang tòa nhà 16 tầng.

Tại tổ hợp hóa dầu Long Sơn (TP.HCM), một mái vòm thép nặng 616 tấn, đường kính hơn 70 m đã được nâng thành công lên độ cao khoảng 34 m bằng công nghệ áp suất không khí.

Theo Tân Hoa Xã, công đoạn này được thực hiện vào tháng 1/2026 tại dự án bồn chứa ethane siêu lạnh, với sự tham gia của Công ty Xây dựng số 14 (CNCEC14), thuộc Tập đoàn Công trình Hóa chất Quốc gia Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên tập đoàn Trung Quốc thực hiện công nghệ nâng mái bằng khí cho bồn chứa siêu lạnh quy mô lớn tại một dự án ở nước ngoài. Công đoạn nâng mái đầu tiên cũng hoàn thành sớm hơn kế hoạch 24 ngày.

Nâng khối thép 616 tấn bằng áp suất không khí

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở phương pháp Air Raising, tức sử dụng áp suất không khí để nâng mái vòm thay vì dùng cần cẩu nhấc trực tiếp toàn bộ kết cấu nặng hàng trăm tấn.

Theo nguyên lý này, mái thép được lắp ráp ở vị trí thấp bên trong bồn chứa. Sau đó, hệ thống quạt tạo ra chênh lệch áp suất giữa không gian bên dưới và phía trên mái, từ từ đẩy kết cấu lên cao.

Hai bồn chứa ethane siêu lạnh tại tổ hợp hóa dầu Long Sơn, mỗi bồn cao 48,5 m, tương đương tòa nhà khoảng 16 tầng. Ảnh: Hoàng Liên Sơn.

Trong quá trình nâng, các thiết bị dẫn hướng và giám sát giúp kiểm soát chuyển động, hạn chế nghiêng lệch trước khi mái được cố định vào thành bồn. Phương pháp này không cần cần cẩu nhấc toàn bộ mái, dù thiết bị nâng hạ vẫn được sử dụng trong giai đoạn lắp ráp các cấu kiện.

Theo thông tin từ phía nhà thầu Trung Quốc, hệ thống điều khiển thông minh giúp mái vòm được đưa vào vị trí với độ chính xác ở cấp milimét. Để chuẩn bị cho công đoạn phức tạp này, đội ngũ dự án đã tổ chức nhiều vòng thảo luận phương án kỹ thuật, diễn tập và kiểm tra an toàn.

Trước đó, kết cấu mái được lắp ghép từ 24 phân đoạn thép, mỗi phân đoạn nặng khoảng 18 tấn. Quá trình lắp dựng kéo dài 7 ngày đêm, sử dụng cần cẩu bánh xích để đưa các cấu kiện vào vị trí.

Các nhà thầu Việt Nam và Trung Quốc phối hợp hoàn thành công đoạn nâng mái vòm thép.

Bồn chứa cao gần 50 m, có sự tham gia của nhà thầu Việt Nam

Hạng mục trên thuộc dự án xây dựng hai bồn chứa ethane siêu lạnh phục vụ tổ hợp hóa dầu Long Sơn, do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), thuộc Tập đoàn SCG của Thái Lan, đầu tư.

Theo Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), mỗi bồn có đường kính 71,4 m, chiều cao 48,5 m, tương đương tòa nhà khoảng 16 tầng nếu tính trung bình 3 m mỗi tầng.

Các bồn được thiết kế với hai lớp thành nhằm lưu trữ ethane ở nhiệt độ cực thấp, phục vụ kế hoạch đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào cho tổ hợp hóa dầu.

Liên danh tổng thầu EPC gồm China Tianchen Engineering Corporation (TCC) và PTSC, trong khi CNCEC14 đảm nhận thi công. Dự án còn có sự tham gia của các nhà thầu Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Liên Sơn.

Bồn chứa ethane siêu lạnh tại tổ hợp hóa dầu Long Sơn, mỗi bồn cao 48,5 m, tương đương tòa nhà khoảng 16 tầng. Ảnh: Hoàng Liên Sơn.

Ngày 8/1/2026, Hoàng Liên Sơn công bố tham gia nâng mái bằng áp suất khí cho bồn TK-7250A, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình thi công kết cấu. Phía PTSC cũng xác nhận ban lãnh đạo đã tham gia chỉ đạo công tác chuẩn bị nâng mái, cho thấy sự phối hợp giữa các đơn vị Việt Nam và Trung Quốc.

Theo cập nhật của PTSC vào tháng 9/2026, dự án đã đạt mốc 2 triệu giờ làm việc an toàn, không xảy ra tai nạn mất ngày công, với 3.352 nhân sự tham gia. Cũng trong tháng 9, CNCEC14 thông báo hoàn thành công tác hàn các tấm thành bên trong bồn A sau 90 ngày thi công, sớm hơn kế hoạch 10 ngày.

Khi hoàn thành, hệ thống bồn chứa mới sẽ tăng khả năng tiếp nhận và lưu trữ ethane tại Long Sơn, hỗ trợ tổ hợp hóa dầu đa dạng hóa nguyên liệu sản xuất.