Nhà thầu Trung Quốc bị VEC dọa thu hồi tiền tạm ứng

Theo đó, nhà thầu thực hiện gói thầu A3 tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là Công ty TNHH Tập đoàn công trình GTVT tỉnh Giang Tô (JTEG, Trung Quốc) đã mượn 7 tuyến đường của huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công tuyến cao tốc.

Tuy nhiên, đã hơn 1 năm đưa toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào khai thác, nhà thầu JTEG vẫn chưa thực hiện trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường theo cam kết với địa phương. Dù VEC, Bộ GTVT, địa phương, tư vấn giám sát đã hối thúc nhiều lần, nhưng nhà thầu chưa làm hết trách nhiệm.

Các tuyến đường trên sau khi nhà thầu mượn để vận chuyển vật liệu xây dựng đã dẫn tới xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống và gây bức xúc cho người dân địa phương, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do đó, VEC yêu cầu nhà thầu khẩn trương huy động nguồn lực để thi công hoàn trả 7 tuyến đường địa phương, đảm bảo hoàn thành trong tháng 12/2019.

Trong trường hợp Công ty JTEG vẫn tiếp tục chậm thi công hoàn trả các tuyến đường, VEC sẽ thu hồi bảo lãnh thực hiện hợp đồng để chuyển kinh phí cho địa phượng tự sửa chữa đường.

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài gần 140km, trong đó đoạn tuyến cao tốc dài 131,5km, đoạn nối tuyến cao tốc với Quốc lộ 1 dài 7,7km. Dự án thông xe kỹ thuật từ ngày 2/8/2017. Đây cũng là dự án gây nhiều tài tiếng về chất lượng, khi một phần dự án mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng.

Tới nay, một phần tuyến đường này vẫn chưa được Bộ GTVT cho phép thu phí, do còn một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành.

Đặc biệt, ngày 14/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố 4 bị can về tội danh “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại VEC, Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Tiến Thành - nguyên Giám đốc BQL Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình- nguyên Giám đốc gói thầu số 7; Phạm Đình Phú - Phó Tổng Giám đốc Cty Phương Thành, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 5; Nguyễn Thành An - thành viên Cienco 1, Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 7.

Các đối tượng trên đã có hành vi sai phạm, gây thiệt hại trong quá trình thi công, nghiệm thu dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.