Nhà thầu mái vòm thép lớn nhất hành tinh Đại Dũng chuẩn bị nhận 1.000 tỷ từ 'gã khổng lồ' quốc tế

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC ) đã công bố kế hoạch đầu tư lên tới 1.000 tỷ đồn g (khoảng 38 triệu USD) vào CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (DDC, Tập đoàn Đại Dũng). Khoản vốn này nhằm hỗ trợ kế hoạch mở rộng hoạt động của DDC thông qua việc xây dựng hai nhà máy mới, với tổng vốn đầu tư của toàn dự án được công bố ở mức 152 triệu USD.

Theo thông tin được công bố, khoản đầu tư của IFC sẽ được thực hiện dưới dạng vốn lai (quasi-equity investment). Về bản chất, đây là một công cụ tài chính nằm giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu, cho phép nhà đầu tư (IFC) có thể hưởng một phần lợi nhuận dựa trên hiệu quả kinh doanh của công ty, trong khi bên nhận vốn (Đại Dũng) có sự linh hoạt hơn trong nghĩa vụ hoàn trả so với một khoản vay ngân hàng thông thường. Việc sử dụng công cụ này phản ánh kỳ vọng của IFC vào sự phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn.

Kế hoạch mở rộng trị giá 152 triệu USD của Đại Dũng tập trung vào việc xây dựng hai nhà máy cơ khí công nghệ cao tại Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh (tại khu vực thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Một điểm đáng chú ý là cả hai dự án này đều được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold, một yếu tố đang được các dòng vốn đầu tư quan tâm theo tiêu chí bền vững.

Ảnh: DDC

Cụ thể, dự án tại Thanh Hóa là Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Nghi Sơn, có quy mô 45 ha với công suất thiết kế giai đoạn I đạt 73.000 tấn/năm.

Nhà máy này sẽ chuyên sản xuất các sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao cho ngành năng lượng tái tạo (điện gió, LNG), công nghiệp nặng và các kết cấu siêu trường siêu trọng cho các dự án ngoài khơi (offshore).

Ảnh: DDC

Trong khi đó, Nhà máy Cơ khí Công nghệ cao Vũng Tàu được xây dựng trên diện tích 10 ha tại KCN Đông Xuyên, có công suất thiết kế 87.000 tấn/năm. Dự án này sẽ tập trung vào các cấu kiện cho năng lượng tái tạo ngoài khơi như Monopile, Jacket, cùng các thiết bị cho ngành dầu khí, cảng biển và sửa chữa/đóng tàu.

Việc đầu tư vào hai nhà máy với danh mục sản phẩm chuyên biệt cho thấy kế hoạch của Đại Dũng trong việc đón đầu các cơ hội từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng. Vị trí gần các cảng biển nước sâu của cả hai nhà máy cũng là một yếu tố thuận lợi cho việc phục vụ thị trường xuất khẩu.

Về phía Đại Dũng, đây là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực kết cấu thép. Doanh nghiệp này từng cung cấp kết cấu thép cho các dự án quốc tế như sân vận động World Cup 2022 tại Qatar, bảo tàng Misk Ilmi ở Saudi Arabia; cùng các công trình trọng điểm trong nước như Trung tâm Triển lãm Quốc gia Hà Nội, sân bay Long Thành, và tổ hợp Hòa Phát Dung Quất.

Thỏa thuận đầu tư từ IFC không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính. Việc một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới quyết định rót vốn được xem là một chỉ dấu về sự đánh giá của định chế này đối với năng lực quản trị và các cam kết về tiêu chuẩn môi trường - xã hội của doanh nghiệp. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đại Dũng vừa tăng vốn điều lệ lên 1.753 tỷ đồng vào tháng 8/2024 và đặt mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng cho năm tài khóa 2024-2025, cùng kế hoạch IPO vào năm 2026.