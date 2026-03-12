HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhà sản xuất vi điện tử lớn nhất của Nga nằm ở đâu, liệu có dễ bị tấn công?

Hoàng Vân |

Nếu nhà máy Kremniy El bị phá hủy ở Bryansk từng là nhà sản xuất vi điện tử lớn thứ hai của Nga, vậy nhà sản xuất lớn nhất nằm ở đâu?

Nhà sản xuất vi điện tử lớn nhất của Nga và tiềm năng bị tấn công năm 2026 - Ảnh 1.

Các cơ sở sản xuất tại nhà máy vi điện tử Mikron của Nga.

Theo báo cáo, nhà máy vi điện tử Kremniy El ở Bryansk đã bị tấn công bởi 7 tên lửa Storm Shadow của lực lượng Ukraine, có thể coi như đã bị phá hủy.

Việc sản xuất các linh kiện tiên tiến nhất của nhà máy đòi hỏi các tiêu chuẩn phòng sạch cực kỳ nghiêm ngặt, cho phép không quá một hạt bụi trên mỗi lít không khí.

Kremniy El từ lâu đã được mô tả ở Nga là nhà sản xuất linh kiện vi điện tử lớn thứ hai của nước này. Điều này đặt ra một câu hỏi đơn giản: Ai là nhà sản xuất lớn nhất, và nhà máy đó nằm ở đâu?

Câu trả lời là nhà máy Mikron ở Zelenograd. Đây không chỉ là nhà sản xuất vi điện tử lớn nhất ở Nga, mà còn là cơ sở duy nhất có khả năng sản xuất chip bằng quy trình 90 nanomet.

Tuy nhiên, nếu đối phương có ý đồ tấn công nhà máy Mikron của Nga sẽ gặp phải những thách thức đáng kể.

Nhà sản xuất vi điện tử lớn nhất của Nga và tiềm năng bị tấn công năm 2026 - Ảnh 2.

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Mikron ở Zelenograd.

Cơ sở này nằm ở ngoại ô Moscow, tại Zelenograd, và được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc nhất ở Nga, cùng với chính thủ đô. Lực lượng Nga tiếp tục mở rộng hệ thống phòng thủ này, và hiện có khoảng 130 vị trí phòng không được triển khai xung quanh Moscow.

Bất chấp sự bảo vệ nghiêm ngặt của khu vực Moscow, Ukraine đã từng cố gắng tấn công cơ sở này trước đây, bao gồm cả vào tháng 5 và tháng 7/2025. Các nỗ lực này đều sử dụng UAV, và không mang lại kết quả đáng kể.

Việc tấn công nhà máy ở Zelenograd, cũng như các mục tiêu khác ở Moscow và khu vực xung quanh, trên thực tế chỉ có thể thực hiện được bằng tên lửa đạn đạo. Đây là nhận định của Denis Shtilerman, đồng sáng lập và nhà thiết kế chính của công ty quốc phòng Fire Point, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Armia.

Ông ước tính rằng, các tên lửa đạn đạo như FP-9 chỉ có khoảng 25% khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ khu vực Moscow.

Tên lửa FP-9 dự kiến có tầm bắn 855km, mang đầu đạn nặng 800kg và đạt độ chính xác không quá 20m sai số vòng tròn xác suất.

Theo kế hoạch hiện tại, tên lửa dự kiến sẽ hoàn thành việc mã hóa vào mùa hè năm 2026.

Theo Defense Express
Nga công khai "bắt tay" với Trung Quốc, tìm ra cách thu vàng mà không cần tốn công đào bới
Tags

Ukraine

Bryansk

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử

nhà máy Mikron

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại