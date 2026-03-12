Các cơ sở sản xuất tại nhà máy vi điện tử Mikron của Nga.

Theo báo cáo, nhà máy vi điện tử Kremniy El ở Bryansk đã bị tấn công bởi 7 tên lửa Storm Shadow của lực lượng Ukraine, có thể coi như đã bị phá hủy.

Việc sản xuất các linh kiện tiên tiến nhất của nhà máy đòi hỏi các tiêu chuẩn phòng sạch cực kỳ nghiêm ngặt, cho phép không quá một hạt bụi trên mỗi lít không khí.

Kremniy El từ lâu đã được mô tả ở Nga là nhà sản xuất linh kiện vi điện tử lớn thứ hai của nước này. Điều này đặt ra một câu hỏi đơn giản: Ai là nhà sản xuất lớn nhất, và nhà máy đó nằm ở đâu?

Câu trả lời là nhà máy Mikron ở Zelenograd. Đây không chỉ là nhà sản xuất vi điện tử lớn nhất ở Nga, mà còn là cơ sở duy nhất có khả năng sản xuất chip bằng quy trình 90 nanomet.

Tuy nhiên, nếu đối phương có ý đồ tấn công nhà máy Mikron của Nga sẽ gặp phải những thách thức đáng kể.

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Mikron ở Zelenograd.

Cơ sở này nằm ở ngoại ô Moscow, tại Zelenograd, và được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không dày đặc nhất ở Nga, cùng với chính thủ đô. Lực lượng Nga tiếp tục mở rộng hệ thống phòng thủ này, và hiện có khoảng 130 vị trí phòng không được triển khai xung quanh Moscow.

Bất chấp sự bảo vệ nghiêm ngặt của khu vực Moscow, Ukraine đã từng cố gắng tấn công cơ sở này trước đây, bao gồm cả vào tháng 5 và tháng 7/2025. Các nỗ lực này đều sử dụng UAV, và không mang lại kết quả đáng kể.

Việc tấn công nhà máy ở Zelenograd, cũng như các mục tiêu khác ở Moscow và khu vực xung quanh, trên thực tế chỉ có thể thực hiện được bằng tên lửa đạn đạo. Đây là nhận định của Denis Shtilerman, đồng sáng lập và nhà thiết kế chính của công ty quốc phòng Fire Point, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Armia.

Ông ước tính rằng, các tên lửa đạn đạo như FP-9 chỉ có khoảng 25% khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ khu vực Moscow.

Tên lửa FP-9 dự kiến có tầm bắn 855km, mang đầu đạn nặng 800kg và đạt độ chính xác không quá 20m sai số vòng tròn xác suất.

Theo kế hoạch hiện tại, tên lửa dự kiến sẽ hoàn thành việc mã hóa vào mùa hè năm 2026.