Tên lửa đạn đạo của ArianeGroup.

Hiện tại, Pháp đang quan tâm đến việc thiết lập dây chuyền sản xuất nhiên liệu tên lửa tại một trong những cơ sở của họ ở Đức. Tạp chí quốc phòng Hartpunkt đã nắm được thông tin này từ các nguồn tin riêng, nhưng không nêu rõ loại nhiên liệu nào được đề cập.

Tờ Defense Express lưu ý rằng, ArianeGroup thực sự có một số cơ sở tại Đức, gồm bốn địa điểm riêng biệt: Ở Bremen, nơi sản xuất tầng trên của tên lửa Ariane; ở Lampoldshausen, nơi đặt trung tâm nghiên cứu; ở Ottobrunn với hoạt động sản xuất buồng đốt; và ở Trauen, nơi sản xuất hydrazine.

Hydrazine là một loại nhiên liệu tên lửa, nhưng có lẽ đây không phải là chủ đề chính. Nó độc hại và có lẽ không phải là thứ đang được thảo luận. Không cần dùng số lượng lớn, vì nó được sử dụng làm nhiên liệu đơn cho động cơ quỹ đạo và trong các động cơ đẩy điều khiển hướng.

Nó còn có một ứng dụng khác là thành phần trong nhiên liệu đẩy động cơ tên lửa lỏng. Ví dụ, tên lửa LGM-25C Titan II của Mỹ đã bay bằng Aerozine (50% dimethylhydrazine không đối xứng và 50% hydrazine) và dinitrogen tetroxide.

Loại nhiên liệu này cung cấp mật độ năng lượng rất cao, cho phép Titan II mang đầu đạn nhiệt hạch B53 9 megaton, 4 tấn đến tầm bắn liên lục địa. Việc lưu trữ dài hạn cũng được cho phép.

Loại nhiên liệu này không chỉ cực độc mà còn rất dễ cháy. Trong thời gian tên lửa LGM-25C Titan II tham chiến tại Mỹ từ năm 1962 đến năm 1987, đã xảy ra hai vụ cháy hầm chứa tên lửa này, gây thương vong (tổng cộng 54 người).

Việc sản xuất tên lửa đạn đạo hiện đại đòi hỏi nhiên liệu rắn, và việc sản xuất loại nhiên liệu này tập trung chủ yếu ở Pháp.

Cụ thể, amoni perclorat được sản xuất tại Toulouse, trong khi việc nạp nhiên liệu cho tên lửa được thực hiện tại Saint-Medard-en-Jalles.

ArianeGroup có thể thực sự quan tâm đến việc mở rộng sản xuất nhiên liệu rắn, đặc biệt là để chế tạo tên lửa đạn đạo tầm bắn 2.000km, hiện được biết đến với tên gọi ngắn gọn là MBT - Missile Balistique Terrestre (tên lửa đạn đạo mặt đất). Trừ khi, tất nhiên, Pháp quyết định chế tạo tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng sử dụng chất đẩy cực độc.