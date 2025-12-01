Chiếc Altius 600M do Mỹ sản xuất.

Thông tin được báo Mỹ đăng tải hôm 27 tháng 11 cho biết, máy bay không người lái (UAV) tự sát Altius do công ty Anduril của Mỹ sản xuất đã liên tục gặp vấn đề khi hoạt động trong môi trường chiến sự tại Ukraine, trong đó nổi bật là tình trạng dễ tổn thương trước những biện pháp áp chế bằng tác chiến điện tử (EW) của Nga.

"Những đặc nhiệm tuyến đầu của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhận thấy rằng UAV tự sát Altius liên tục lao xuống đất hoặc đánh trượt mục tiêu. Những chiếc Altius gặp nhiều trục trặc và kém tin cậy tới mức SBU đã ngừng sử dụng chúng kể từ năm 2024", tờ WSJ cho hay.

Cũng theo báo Mỹ, SBU là cơ quan tình báo nội địa, nhiệm vụ chính là phản gián và chống tham nhũng. Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, cơ quan này không chỉ dừng ở các vai trò phản gián và an ninh, mà còn tham gia tác chiến.

Chủ lực của nhiệm vụ này là biệt kích Alpha, chuyên đánh phá trung tâm chỉ huy, hệ thống tác chiến điện tử và chỉ điểm cho UAV tấn công mục tiêu giá trị cao.

Trái ngược với thông tin từ SBU, nhà sản xuất Anduril khẳng định họ vẫn duy trì hiện diện gần như liên tục ở Ukraine nhằm cập nhật phần mềm và vũ khí, nhấn mạnh UAV tự sát của hãng đã "thể hiện hiệu quả trước lượng lớn khí tài Nga".

Được thành lập vào năm 2017, Anduril Industries đã trở thành một trong những doanh nghiệp nổi bật nhất trong lĩnh vực khởi nghiệp quốc phòng ở Mỹ, với cam kết cung cấp thiết bị và phần mềm giúp quân đội nước này bắt kịp xu thế thiết bị không người lái toàn cầu.

Anduril Industries được định giá hơn 30 tỷ USD và đã được trao nhiều hợp đồng với quân đội Mỹ, nhằm chế tạo hàng loạt nguyên mẫu thiết bị, từ UAV tự sát đến hệ thống quản lý chiến trường. Xung đột Ukraine đánh dấu lần đầu sản phẩm của công ty này được triển khai trong thực tế.

Sản phẩm chủ lực của Anduril gồm mẫu Altius 600M và Altius 700M. Trong khi Altius 600M là UAV đa năng với tải trọng tối đa 3 kg. Phi cơ được điều khiển từ xa thông qua trạm mặt đất hoặc có thể bay tự động theo lộ trình thiết lập sẵn. Mỗi chiếc có thể hoạt động liên tục gần 4 giờ, tầm bay tối đa khoảng 440 km.

Thì chiếc Altius 700M là phiên bản lớn hơn của dòng 600M, được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, được trang bị đầu đạn nặng 15 kg. Nhà tuyên bố Altius 700M có thể bay xa tới 160 km, thời gian hoạt động liên tục là 75 phút.

Giới quân sự Ukraine đánh giá UAV do Mỹ sản xuất nói chung rất mỏng manh, gần như không vượt qua được những hệ thống gây nhiễu và phá sóng định vị vệ tinh của Nga. Chúng cũng không đạt tầm bay hay tải trọng như giới thiệu.

Một số nhà sản xuất UAV của Mỹ hồi năm ngoái từng thừa nhận họ không lường trước được mức độ và sự khó lường của tác chiến điện tử trên chiến trường Ukraine mà Nga đã triển khai.