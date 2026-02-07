Tại Ấn Độ, Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL) đã bị loại khỏi dự án phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ năm AMCA.

Điều này rất đáng chú ý bởi trên thực tế, đây là đơn vị duy nhất trong nước có kinh nghiệm trong việc chế tạo loại máy bay quân sự này.

Theo tờ Hindustan Times, đề xuất từ ​​HAL và hai công ty khác đã bị "loại bỏ" khỏi gói thầu chế tạo 5 nguyên mẫu và 1 mẫu để thử nghiệm cấu trúc. Lý do được cho là do không tuân thủ các tiêu chí bắt buộc.

Mặc dù các chi tiết cụ thể không được tiết lộ, nhưng được biết một trong những yêu cầu là nhà thầu tiềm năng phải sẵn sàng triển khai các cơ sở sản xuất cho máy bay chiến đấu tương lai. Đồng thời tổng thời gian phát triển, sản xuất nguyên mẫu, thử nghiệm và chứng nhận không được vượt quá 8 năm.

Bản báo cáo cũng đề cập đến một chi tiết quan trọng: Nếu số lượng đơn đặt hàng của ứng viên lớn gấp 3 lần doanh thu, họ sẽ nhận được 0 điểm. Đối với HAL, tỷ lệ này là 8 lần, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ quyết định đình chỉ doanh nghiệp trên.

Trong khi đó, vẫn còn 3 hồ sơ dự thầu khác đang "trong cuộc đua", nhưng tên của các công ty đứng sau chưa được tiết lộ. Người thắng thầu cuối cùng dự kiến ​​sẽ được Cơ quan Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Ấn Độ công bố trong vòng 3 tháng tới.

Việc Tập đoàn HAL bị loại khỏi Dự án AMCA là thông tin gây sốc.

Tờ Defense Express lưu ý rằng việc loại trừ HAL khỏi quá trình phát triển đặt ra nhiều câu hỏi, vì đây là công ty duy nhất trong nước có kinh nghiệm chế tạo máy bay chiến đấu. Điển hình như HAL chịu trách nhiệm về dự án tiêm kích Tejas thuộc thế hệ thứ 4 và hiện đang được tích cực hoàn thiện.

Tuy vậy Tejas là chiếc tiêm kích nhiều tai tiếng, có thể dẫn chứng vụ tai nạn gần đây tại một triển lãm hàng không và việc loại bỏ máy bay này khỏi cuộc diễu hành như những ví dụ về vấn đề trong nhiều dự án của HAL.

Thêm vào đó là sự chậm trễ trong việc giao máy bay chiến đấu Tejas, mặc dù vấn đề chính ở đây là việc nhập khẩu động cơ từ Mỹ gặp trở ngại, nhưng cũng ảnh hưởng lớn đến uy tín của HAL.

Hiện tại theo kế hoạch, nguyên mẫu AMCA đầu tiên sẽ cất cánh vào năm 2029, quá trình phát triển sẽ tiếp tục đến năm 2034, và việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2035.

Những lô đầu tiên sẽ được trang bị động cơ F414 của Mỹ, trong khi những chiếc theo sẽ sử dụng động cơ thay thế do trong nước sản xuất, đang được phát triển cùng với hãng Safran của Pháp.

Với việc nhà thiết kế máy bay giàu kinh nghiệm nhất rút khỏi cuộc đua, câu hỏi đặt ra là liệu tiêm kích thế hệ thứ năm nội địa có thể được bàn giao đúng thời hạn hay không. Và sự chậm trễ tiềm tàng có thể đẩy Ấn Độ tiến gần hơn nữa đến Su-57 của Nga - loại máy bay mà Ấn Độ được đề xuất chuyển giao nhiều công nghệ.