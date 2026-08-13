Nhà riêng của Khánh Huyền 2k4 sau ly hôn chồng

Màn house tour nhà mới của Khánh Huyền 2k4 nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Sau khi ly hôn chồng thiếu gia và dọn ra khỏi căn biệt thự bề thế, Khánh Huyền (Huyền 204) chuyển tới sống trong một căn hộ cao cấp với thiết kế sang trọng, hiện đại. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ đã chuyển sang một căn nhà mới, vẫn là một căn hộ cao cấp nằm ở tầng cao, sở hữu tầm view rộng mở, có thể ngắm trọn khung cảnh thành phố.

Trên TikTok cá nhân, clip house tour nhà mới của Khánh Huyền nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Trong video, cô lần lượt review mọi góc trong nhà, từ không gian sinh hoạt chung đến phòng ngủ, phòng tắm và những khu vực nhỏ, góc nào cũng khiến dân tình thích mắt bởi cách bài trí đẹp, hiện đại và đầy đủ tiện nghi.

Căn nhà mới của Khánh Huyền có diện tích khoảng 220m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, pha chút hơi hướng tân cổ điển, vừa sang trọng vừa trẻ trung. Trong clip mới đăng, cô review khá chi tiết từng góc trong nhà, nơi nào cũng được chăm chút, sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt.

Ngay lối vào là một chiếc gương lớn vừa tiện để chỉnh trang trước khi ra ngoài, vừa được thiết kế thông minh khi mở ra sẽ lộ một không gian lưu trữ rộng rãi phía sau, đủ chỗ để giày dép và các món phụ kiện, giúp khu vực tiền sảnh luôn ngăn nắp mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Đối diện tủ gương là một chiếc kệ tủ nhỏ xinh được bố trí khá vừa vặn, tạo thêm điểm nhấn cho khu vực sảnh vào. Khánh Huyền chia sẻ đây cũng là vị trí lý tưởng để decor vào những dịp lễ, Tết, có thể trưng bày hoa, đồ trang trí hoặc những món đồ nhỏ xinh, giúp không gian trong nhà thêm sinh động, đẹp mắt và mang màu sắc riêng theo từng thời điểm.

Khu vực bàn ăn trong nhà mới của Khánh Huyền gây ấn tượng với không gian rộng rãi, nội thất được bố trí chỉn chu và vô cùng nịnh mắt. Bộ bàn ăn màu xanh có kích thước khá lớn, nổi bật giữa căn phòng, kết hợp cùng hệ thống đèn và bức tranh nghệ thuật giúp tổng thể thêm phần hài hòa, có điểm nhấn.

Đằng sau bàn ăn là một chiếc tủ kết hợp gương, tạo nên góc decor vừa đẹp mắt vừa có tác dụng mở rộng không gian về mặt thị giác. Khánh Huyền chia sẻ dù bản thân không thường xuyên soi gương ở khu vực này, cô vẫn yêu thích chi tiết này vì giúp căn phòng có cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Phòng khách được thiết kế theo kiểu không gian mở, kết nối liền mạch với khu bếp, mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và thuận tiện cho sinh hoạt. Bên cạnh là khu vực ban công với hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, khiến căn phòng càng thêm sáng thoáng.

Bộ sofa lớn mang gam xanh chủ đạo, thiết kế tương đối đồng điệu với bộ bàn ăn, tạo nên sự thống nhất về màu sắc và phong cách, đồng thời mang đến tổng thể sang trọng, hiện đại mà vẫn có cảm giác ấm cúng.

Khánh Huyền chia sẻ cô rất yêu thích khu vực bếp của nhà mới bởi không gian rộng rãi, thoải mái và đầy đủ tiện nghi, hứa hẹn thời gian tới sẽ có loạt series nấu ăn tại gia. Căn bếp mang tông trắng tối giản, nổi bật với đảo bếp rộng rãi, trong khi các thiết bị nhà bếp cũng được trang bị đầy đủ, phục vụ nhu cầu nấu nướng hằng ngày.

Ngay bên cạnh khu vực bếp là một phòng nhỏ được bố trí riêng để đặt máy giặt và máy sấy, giúp việc sinh hoạt thêm thuận tiện. Tiếp đến là hệ tủ chuyên dụng để đựng ly, rượu vừa có tác dụng trưng bày, vừa giúp Khánh Huyền dễ dàng lấy và sử dụng mỗi khi gia đình có khách hay bạn bè ghé chơi.

Phòng tắm và vệ sinh dành cho khách cũng được Khánh Huyền chăm chút khá kỹ, sở hữu diện tích tương đối rộng cùng thiết kế đẹp mắt. Đáng chú ý, không gian còn được bố trí cả bồn tắm, mang đến cảm giác thư giãn và thoải mái, chẳng kém một phòng tắm riêng trong các căn hộ cao cấp.

Phòng tắm đã đẹp thì phòng ngủ dành cho khách cũng chẳng kém cạnh. Căn phòng có ban công, được bố trí TV và một chiếc giường lớn, đáp ứng đủ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn khi người thân hay bạn bè ghé chơi. Cách bài trí nhẹ nhàng, gọn gàng khiến nơi đây mang đến cảm giác thoải mái, riêng tư và khá dễ chịu.

Trong nhà có một căn phòng sở hữu cánh cửa màu đỏ vô cùng nổi bật, và đây chính là phòng master của Khánh Huyền. Bên trong được bài trí tinh giản nhưng góc nào cũng toát lên nét hiện đại, sang trọng. Căn phòng có diện tích rộng rãi, đặt một chiếc giường lớn ở trung tâm, đi kèm hệ tủ được thiết kế để lưu trữ nước hoa cùng các món đồ cá nhân. Đặc biệt, ban công rộng mở ra khoảng trời thoáng đãng, giúp căn phòng luôn có cảm giác rộng rãi và ngập tràn ánh sáng.

Khu vực tắm và vệ sinh trong phòng master cũng gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại và đẹp mắt. Nổi bật nhất là hệ tủ gương lớn kết hợp cùng 2 bồn rửa, vừa thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày vừa tạo cảm giác sang xịn. Hệ thống đèn được bố trí khá đẹp, ánh sáng nịnh mắt, dự sẽ trở thành một trong những background lý tưởng cho loạt daily vlog của Khánh Huyền thời gian tới.