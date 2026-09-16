Nhà riêng 82 tỷ của Triệu Lộ Tư

Không gian sống của Triệu Lộ Tư rộng hơn 300m², đứng đâu trong nhà cũng có thể ngắm toàn cảnh thành phố.

Một cơ ngơi sang xịn không nhất thiết phải phủ kín những món đồ đắt tiền hay sử dụng quá nhiều màu sắc mới tạo được sức hút. Đôi khi, chính sự tối giản, tinh tế trong cách lựa chọn nội thất và bố trí không gian lại khiến một căn nhà trở nên đẹp mắt và có gu. Căn hộ của Triệu Lộ Tư là một ví dụ như vậy. Không cầu kỳ trong cách decor, nơi ở của nữ diễn viên vẫn khiến dân tình trầm trồ nhờ thiết kế hiện đại, thoáng đãng cùng những khoảng cửa kính rộng mở, đưa ánh sáng và cảnh sắc thành phố vào từng góc nhà. Theo chia sẻ của một chuyên gia môi giới bất động sản, căn hộ của Triệu Lộ Tư được định giá khoảng 24 triệu NDT, tương đương 82 tỷ đồng (tại thời điểm mua). Không gian rộng hơn 300m², nằm ở tầng cao nên sở hữu tầm nhìn thoáng rộng, có thể ngắm trọn cảnh quan thành phố. Từ phòng khách, phòng ngủ đến khu bếp và phòng tắm, mỗi không gian đều được nữ diễn viên lựa chọn thiết kế theo hướng tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thời thượng.

Tổng diện tích căn hộ hạng sang của Triệu Lộ Tư lên tới hơn 300m², trong đó riêng phòng khách rộng khoảng 140m², cho thấy quy mô đáng nể của không gian sinh hoạt chung. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, với cách bài trí tinh giản nhưng vẫn tạo cảm giác thời thượng. Phòng khách là một trong những khu vực gây ấn tượng nhất khi sở hữu diện tích rộng rãi, thoáng đãng cùng view thành phố rộng mở. Hệ cửa kính lớn bao quanh giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, đồng thời mang đến tầm nhìn đẹp mắt ra toàn cảnh đô thị. Nội thất trong phòng được Triệu Lộ Tư sắp xếp theo cách tiết chế, chủ yếu là bộ sofa lớn cùng một vài món đồ trang trí, nhờ đó tổng thể giữ được vẻ tối giản mà không đơn điệu. Hệ cửa kính "ăn tiền" cũng trở thành một góc sinh hoạt quen thuộc của Triệu Lộ Tư. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại đây, khi thì ngồi gần cửa kính vẽ tranh, lúc lại vui đùa cùng cún cưng. Những hình ảnh này phần nào cho thấy phòng khách không chỉ là nơi tiếp khách mà còn là không gian để cô thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Phòng bếp và khu vực bàn ăn được thiết kế theo kiểu không gian mở, tạo cảm giác liền mạch, thoáng đãng. Nhờ sở hữu diện tích rộng, căn bếp được bố trí theo kiểu chữ I với hệ tủ kéo dài, vừa gọn gàng vừa thuận tiện cho sinh hoạt. Bên cạnh là đảo bếp đa năng, được tích hợp thêm bàn ghế, trở thành một góc nhỏ lý tưởng để thưởng trà, nghỉ ngơi hoặc dùng bữa nhẹ.

Đối diện khu bếp là bàn ăn kích thước lớn, nổi bật với mặt bàn vân đá mang vẻ sang trọng, hiện đại. Phía trên được bố trí hệ đèn thả, vừa cung cấp ánh sáng vừa tạo điểm nhấn cho khu vực dùng bữa. Căn hộ của Triệu Lộ Tư không sử dụng quá nhiều đồ decor, thay vào đó, chất liệu và bề mặt nội thất được tận dụng để tạo hiệu ứng thị giác. Mặt bàn đá, hệ tủ bóng cùng sàn đá sáng loáng bắt sáng tốt, giúp không gian thêm lung linh, rộng thoáng mà vẫn giữ được vẻ tinh giản, thời thượng.

Không gian phòng ngủ trong căn hộ của Triệu Lộ Tư tiếp tục giữ phong cách tối giản, đồng điệu với tổng thể kiến trúc. Điểm nhấn nổi bật nhất là hệ cửa kính trải dài ở hai mặt căn phòng, vừa đưa ánh sáng tự nhiên tràn vào không gian, vừa mở ra tầm nhìn thoáng đãng bên ngoài. Cách thiết kế này giúp phòng ngủ luôn sáng thoáng nhưng vẫn giữ được vẻ kín đáo, sang trọng. Ở trung tâm phòng là chiếc giường lớn, bên cạnh đó là một sofa dài, vừa tăng thêm chỗ ngồi vừa tạo thành góc nhỏ để nữ diễn viên nghỉ ngơi, thư giãn. Nội thất được tiết chế về số lượng, thay vào đó tập trung vào không gian mở và những đường nét gọn gàng, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Đề cao hệ cửa kính trong thiết kế, phòng tắm của Triệu Lộ Tư cũng không thể thiếu chi tiết quen thuộc này. Những mảng kính lớn mang đến cảm giác không gian tắm mở, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng, thậm chí có phần giống khu vực tắm "lộ thiên”. Tuy nhiên, tại các tòa chung cư cao cấp, yếu tố riêng tư luôn được tính toán kỹ lưỡng, từ khoảng cách giữa các tòa nhà cho đến thiết kế cửa kính một chiều hoặc rèm che tự động. Khu vực bồn rửa mặt cũng được đầu tư chỉn chu với thiết kế bồn đôi, kết hợp mặt bàn đá kéo dài, vừa tiện dụng vừa tạo cảm giác sang trọng, cao cấp. Có thể thấy, trong căn hộ trị giá 82 tỷ đồng của Triệu Lộ Tư, gần như mọi không gian đều được chăm chút để vừa đẹp mắt vừa giữ được vẻ hiện đại, thời thượng.