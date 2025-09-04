Nhà quay phim Lê Bảo Hân "bật mí" về những cú máy "tuyệt đối điện ảnh" trên sóng VTV

Nhà quay phim Lê Bảo Hân, còn được gọi với biệt danh Steadihan, tác giả những cú máy "tuyệt đối điện ảnh" trong lễ diễu binh của VTV, vừa có những chia sẻ xung quanh những hình ảnh "chinh phục lòng người" của mình.

Nhà quay phim Lê Bảo Hân

Anh cho biết tuần cuối của tháng 6, anh Vũ Trung Kiên - nhân sự của Trung tâm Phim truyền hình (VFC) - liên hệ với anh mời quay dự án A80. Thoạt đầu, nhà quay phim rất băn khoăn, không biết mình có nghe nhầm không, thậm chí còn nghi ngờ đó là "Công an bên Cam".

Đến khi anh Vũ Trung Kiên giải thích, xin báo giá Trinity, Lê Bảo Hân mới tin và gửi, nhưng anh Vũ Trung Kiên lại… im lặng. Lý do là: "Dự án này màu cờ sắc áo, anh không biết có đủ tiền mời em không, nhưng vẫn hỏi trước báo giá rồi để tính toán vì cần những cú máy đặc biệt của em".

Lê Bảo Hân cho biết sau khi gửi báo giá và cúp máy, anh ngồi "thẫn thờ" vì "Bên Đài biết mình để gọi " 80 năm mới có 1 lần", không lẽ mình tính phí đầy đủ". Vì thế, anh đã chủ động gọi lại là cho hay "không cần tốn tiền cho em, chỉ cần trả chi phí đi lại nhân sự của em là được vì màu cờ sắc áo".

Một tháng rưỡi sau, nhà quay phim Nghiêm Bá Hoài, Trưởng phòng Phòng Đạo diễn hình ảnh, VFC, người được phân công setup các cú máy đặc biệt, gọi lại cho Lê Bảo Hân.

Quay phim Lê Bảo Hân (trái) và Đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài

"Anh thông báo là mình đậu rồi, nhưng anh cũng cần thêm thời gian giải trình và "đấu tranh" với Sếp để có thể sử dụng Steadicam Trinity trong đợt này. Anh ấy cực kỳ fair play. Anh nói : Anh ghi nhận tất cả tinh thần của em màu cờ sắc áo nhưng cũng đấu tranh để tính chi phí cho em. Không muốn em chịu thiệt thòi" - quay phim Lê Bảo Hân chia sẻ.

"Khi có mặt ở Ba Đình, chúng tôi bàn bạc về cú máy time in của từng khối, tôi xin đi cắt đoàn xe tăng, anh Hoài cũng sợ sẽ có chuyện hoặc quân đội sẽ không cho phép như vậy. Nhưng rồi tới hợp luyện, hai anh em bảo nhau thôi đi đại thử, không cho thì các ngày khác mình bỏ đi cú đó còn chưa làm thì chưa biết. Vậy là cứ làm thôi, và chúng tôi bảo vệ được cú máy đi cắt đoàn 180° như các bạn đã thấy" - Lê Bảo Hân cho biết trên trang cá nhân.

Anh cũng nói thêm chịu "áp lực tinh thần kinh hoàng" khi anh Thiện, một quay phim của VFC, cũng là người phụ trách quay khối Hải quân ở Quân cảng Cam Ranh, nói: "Em cẩn thận vụ cắt đoàn vì khoảng cách giữa người hùng và tội đồ dân tộc chỉ các nhau 1 bước chân, em vấp thì fail cả Đại lễ ngay tức thì".

"Tôi chịu áp lực tinh thần kinh hoàng sau lời dặn dò đó, cho tới hôm được tổng duyệt. Áp lực trong khu vực an ninh, quy định ở đâu được đi và ở đâu không được, vì máy của tôi là nhạy cảm và nguy hiểm nhất, nhưng rồi khi mang Trinity là lại cuốn theo góc máy bỏ quên tất cả các quy định để lấy được time in của từng khối, mỗi cú chạy cắt đoàn thành công là mình lại mừng ra mặt. Tôi follow 11 khối quan trọng trong kịch bản và chỉ có 4 khối chạy cắt đoàn. Rồi không như những gì đã tính toán, kế hoạch thay đổi và cắt mặt thêm nhiều khối. Có khối đạo diễn đổi phương án tác chiến cú máy, thay vì trung cảnh thì hô cắt đoàn. Trời ơi, may quá mình không hề vấp một lỗi nhỏ nào cả cho đến cuối chương trình" - quay phim Lê Bảo Hân bày tỏ trên trang cá nhân.

Anh cũng chia sẻ thêm khi "Anh Hoài báo bộ đàm Hân nghỉ dẹp máy đi. Trời ơi cảm xúc tôi vỡ oà, cả Team VTV la hét trong intercom, kết thúc rồi, thành công rồi mọi người ơi!

Chưa bao giờ phải chịu thứ tâm lý kinh khủng như vậy trên các dự án. Nhưng đáng giá từng giây từng phút, đời người làm nghề Steadicam chắc cũng chỉ làm được một lần như thế".

"Cám ơn anh Hoài, anh Kiên, anh Phú đạo diễn, anh Hưng đạo diễn đã mang em ra đây cho em cơ hội thể hiện kỷ năng của mình. Có lẽ đây là cột mốc huy hoàng của chúng ta trong cả sự nghiệp làm nghề"- Lê Bảo Hân viết.