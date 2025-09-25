Nhã Phương xác nhận đang mang thai lần 3, Trường Giang vui quá nên sai 1 thông tin cực quan trọng!

Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Thời gian gần đây, nhiều cư dân mạng soi hint Nhã Phương như đang bầu bí. Thậm chí, chị gái Nhã Phương cũng úp mở em đang có tin vui. Sau khi nhóc tỳ thứ 2 được 2 tuổi, cư dân mạng cũng "chấm hóng" gia đình nhỏ có thêm thành viên nhí.

Không nằm ngoài dự đoán của công chúng, vào đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Trường Giang - Nhã Phương chính thức xác nhận sắp có con thứ 3. Theo đó, Trường Giang đăng ảnh gia đình có 2 bé Destiny và Hope đang ôm chặt ba mẹ và cùng tham gia vào màn công bố tin vui đặc biệt. Nhã Phương vẫn giữ được thần thái tươi tắn, rạng rỡ dù đang mang thai. Trường Giang hào hứng thổ lộ: "Ta say không phải là vì men… mà vì con".

Trường Giang và Nhã Phương chuẩn bị chào đón nhóc tỳ thứ 3

Thế nhưng, trong bài đăng công bố tin vui của Trường Giang, netizen soi ra một điểm sai sai. Theo đó, có lẽ vì quá vui vì được lên chức bố bỉm lần 3 nên Trường Giang đã nhớ sai ngày cưới là 25/9/2018 thành 25/9/2019. Thực tế, đám cưới của cả hai diễn ra vào năm 2018, còn năm 2019 là chào đón nhóc tỳ đầu lòng. Sau đó, Trường Giang đã nhanh chóng chỉnh sửa lại bài đăng.

Hôm nay cũng chính là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của Trường Giang và Nhã Phương

Trường Giang vội chỉnh lại cột mốc thời gian diễn ra đám cưới sau khi bị soi nhớ sai

Trước đó, Nhã Phương nhiều lần chia sẻ cô mong muốn có 4 nhóc tỳ mới kết thúc hành trình sinh nở. Trong buổi tiệc sinh nhật vào tháng 5/2024, bà xã Trường Giang đã hé lộ kế hoạch sinh thêm con: "Đẻ nữa chứ. Mà thôi để trời cho đi. Không thì làm IVF. Tuỳ duyên". Tuy nhiên, nữ diễn viên 9x cũng lo ngại về việc có đông con: "Cũng hơi lo lắng. Nếu như vậy con làm sao nuôi. Khoản dạy con là mệt nhất thôi".

Từ đầu tháng 9/2025, Nhã Phương đã ưu tiên diện váy rộng khi xuất hiện ở sự kiện

Mới đây nhất, cô diện chiếc váy thùng thình thay vì những trang phục "flex" vóc dáng nuột nà như trước kia

Trường Giang và Nhã Phương nên duyên vợ chồng vào hồi tháng 9/2018 sau khoảng thời gian dài hẹn hò. Bên cạnh sự nghiệp thì công chúng còn dành sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cả hai. Cặp đôi hot nhất nhì Vbiz đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019, 4 năm sau thì đó em bé thứ 2. Trường Giang và Nhã Phương chia sẻ thêm, nếu như bé Destiny được đặt tên thật là Thiên Ý vì mọi việc theo sự sắp xếp của ông trời, thì bé thứ hai được gọi là Hope vì cả hai đặt nhiều hy vọng con sẽ là người tử tế và ngoan hiền.

2 nhóc tỳ của cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ trong những dịp quan trọng. Nam danh hài khoe con gái xinh xắn giống mẹ còn con trai rất kháu khỉnh, dễ thương. Trường Giang và Nhã Phương từng xảy ra bất đồng vì cách chăm sóc, nuông chiều con khác biệt: "Tôi hay cãi nhau với vợ vì cách nuôi con. Cứ gọi 'cục cưng', 'cục vàng" này nọ. Nó biết mình cưng nó là nó hư, cứ nuôi dạy bình thường thôi. Khi con đi trúng cạnh bàn bị té, người trong nhà nói do cái bàn để dỗ dành con. Tôi nói không được, con té là do con đi đứng không cẩn thận. Dỗ con kiểu kia mãi thì sau này con có tâm lý đổ lỗi, mọi người mọi việc đều là sai với con thì sao?".