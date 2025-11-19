Nhã Phương sống cả đời oan ức

Nhiều người biết đến danh ca Nhã Phương như một giọng ca đặc biệt của nhạc Việt thập niên 80 - 90, nhưng phía sau ánh đèn sân khấu là cả một cuộc đời lặng lẽ, nhiều biến cố và những điều chưa từng được giãi bày trọn vẹn. Tên thật là Nguyễn Khắc Kim Phượng, sinh năm 1960 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Huế, Nhã Phương sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc nhờ được tiếp xúc với nhạc cụ và môi trường nghệ thuật từ thuở nhỏ. Khi bước vào tuổi 19, cô đã trở thành thư ký Ban văn nghệ Đài truyền hình TPHCM - một vị trí mơ ước với rất nhiều người trẻ thời điểm đó. Một năm sau, cô giành giải Vàng cuộc thi Giọng hát hay miền Nam và chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi mới 22 tuổi.

Danh ca Nhã Phương

Nhã Phương và chị gái Bảo Yến từng là biểu tượng sân khấu ca nhạc khu vực phía Nam, trở thành đôi song ca danh tiếng với phong cách âm nhạc hiện đại, sôi động, giàu năng lượng. Trong thời kỳ rực rỡ, tên tuổi của cả hai gần như phủ sóng toàn bộ sân khấu ca nhạc lớn nhỏ, đi show liên tục từ sáng đến đêm. Không chỉ hát tốt, Nhã Phương còn có phong cách biểu diễn mạnh mẽ, khoẻ khoắn, đầy lửa, sở trường nhạc rock và các ca khúc ngoại lời Việt - điều khá hiếm với ca sĩ nữ thời điểm đó, giúp cô luôn tạo được dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện.

Nhã Phương và chị gái Bảo Yến là cặp song ca đình đám thời điểm đó

Thời hoàng kim, nhiều nghệ sĩ cùng thời từng kể rằng khán giả yêu mến hai chị em đến mức nếu đêm diễn nào không có họ góp mặt, thậm chí còn có khán giả phản ứng và đòi trả vé. Nhã Phương không chỉ là người có giọng hát nội lực mà còn được xem là người góp công lớn trong việc đưa chị gái Bảo Yến lên vị trí ngôi sao hàng đầu. Tuy thành công trên sân khấu, cuộc sống riêng tư của cô lại đối lập hoàn toàn, chứa đựng nhiều trăn trở và hi sinh thầm lặng.

Nhã Phương và nhạc sĩ Lê Hựu Hà

Khi kết hôn cùng nhạc sĩ Lê Hựu Hà, một nhạc sĩ tài hoa với nhiều sáng tác nổi tiếng, Nhã Phương bước vào cuộc sống hôn nhân với tâm thế tin tưởng và chấp nhận quá khứ nhiều biến động của ông. Thế nhưng, thay vì có một gia đình êm ấm, Nhã Phương lại trải qua gần hai thập kỷ với nhiều áp lực kinh tế và những khoảng lặng tình cảm khó nói.

Khi điều kiện tài chính trong gia đình không ổn định, cô trở thành người gánh vác từ thu nhập đến chăm lo cho con cái. Trong khoảng thời gian ấy, nữ danh ca được kể là luôn chịu đựng, tìm cách gìn giữ tổ ấm, ít lên tiếng hay phàn nàn, ngay cả khi nhận về những hiểu lầm và áp lực tâm lý.

Suốt 18 năm chung sống và có với nhau hai người con, hôn nhân của cả hai rơi vào bế tắc và cuối cùng dừng lại khi cả tình yêu, lòng bao dung và hy vọng đều đã cạn kiệt. Sau khi chia tay, nhạc sĩ Lê Hựu Hà không lâu sau đó qua đời, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Giai đoạn này, Nhã Phương lại phải đối diện thêm với những lời đồn đoán không mấy vui vẻ, nhưng cô chọn im lặng, không giải thích, không đôi co và không muốn đào lại chuyện cũ. Chính sự im lặng ấy khiến nhiều người nhìn vào cảm thấy xót xa, cho rằng phần lớn những điều tiếng ấy đã bám theo cô suốt một thời gian dài.

Nhã Phương tái hôn với chồng ngoại quốc

Mất nhiều năm mới thực sự tìm lại cân bằng cuộc sống, Nhã Phương gặp được người đàn ông ngoại quốc tên David. Sự chân thành, trân trọng và ấm áp từ ông đã giúp cô mở lòng, đón nhận hạnh phúc ở tuổi không còn trẻ. Đây cũng là thời điểm cô dần rời xa sân khấu, hạn chế xuất hiện công khai và chọn lối sống kín đáo, bình yên bên gia đình. Với cô, David như món quà bù đắp cho tuổi trẻ nhiều lo toan, là bến đỗ mà cô tin rằng mình xứng đáng nhận được.

Ở tuổi 64, danh ca Nhã Phương đã tạm biệt ánh đèn sân khấu, chọn sự tĩnh lặng thay vì hào quang. Điều khiến nhiều khán giả nể trọng là dù trải qua những năm tháng nhiều thử thách, cô vẫn luôn giữ thái độ sống tử tế, không oán trách quá khứ, không phủ nhận đoạn tình cảm cũ và dành sự trân trọng khi nhắc đến người đã đi qua cuộc đời mình. Có lẽ chính nét đẹp ấy mới là điều làm nên tên tuổi Nhã Phương, không chỉ là giọng hát nồng nàn một thời, mà còn là bản lĩnh của một người phụ nữ sống lặng lẽ nhưng giàu yêu thương.

Ở tuổi 64, danh ca Nhã Phương đã tạm biệt ánh đèn sân khấu, chọn sự tĩnh lặng thay vì hào quang

Nhiều năm sau, khi nhắc lại Nhã Phương, người ta không chỉ nhớ đến ánh hào quang sân khấu mà còn nhớ đến một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương nhưng chưa từng than vãn. Một cuộc đời không ồn ào, không tranh giành, nhưng đủ để khiến người ta phải chậm lại và tự hỏi: có bao nhiêu nghệ sĩ từng sống đẹp, cống hiến hết mình rồi chọn rời đi nhẹ nhàng như thế? Nếu có thể gọi là “oan ức”, đó có lẽ là sự im lặng của một người lựa chọn giữ lại điều tử tế ngay cả khi từng chịu nhiều thiệt thòi.