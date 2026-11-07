Nhã Phương sao lạ thế này

Hình ảnh lạ lẫm của Nhã Phương khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, một đoạn clip hậu trường Nhã Phương chuẩn bị trang điểm, làm tóc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn màu cam đỏ nổi bật, phần mái được cắt ngang trẻ trung. Kết hợp cùng lớp trang điểm đậm, đường kẻ mắt sắc sảo và trang phục sáng màu, diện mạo mới của bà xã Trường Giang khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Đây là hình ảnh khá khác lạ so với vẻ ngoài quen thuộc của Nhã Phương. Trước đây, nữ diễn viên thường gắn liền với mái tóc dài nữ tính, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng phong cách thanh lịch, dịu dàng. Màn thay đổi lần này mang đến cho cô vẻ ngoài cá tính, có phần nổi loạn và sắc sảo hơn.

Diện mạo mới của Nhã Phương gây chú ý

Nhã Phương với visual cá tính, sắc sảo và trông lạ mắt so với hình tượng thường thấy

Thời gian gần đây, Nhã Phương liên tục thử nghiệm những hình ảnh mới. Không chỉ thay đổi cách ăn mặc, nữ diễn viên còn linh hoạt làm mới kiểu tóc, cách trang điểm và thần thái trước ống kính. Nếu trước kia cô thường ưu tiên những bộ trang phục kín đáo, nhẹ nhàng thì hiện tại, người đẹp có xu hướng lựa chọn các thiết kế ôm dáng, táo bạo và tôn đường nét cơ thể hơn.

Sự thay đổi còn thể hiện qua những khoảnh khắc đời thường được Nhã Phương chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh hình ảnh chăm sóc gia đình, nữ diễn viên xuất hiện nhiều hơn trong các buổi gặp gỡ bạn bè, tham gia sự kiện, chụp ảnh thời trang hay tận hưởng những hoạt động cá nhân. Cô cũng thoải mái thể hiện khía cạnh vui nhộn, tinh nghịch qua những màn tạo dáng hài hước và trang phục có phần khác thường.

Đáng chú ý, dù đã trải qua ba lần sinh nở, Nhã Phương vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai, gương mặt tươi tắn và sự tự tin mỗi khi xuất hiện. Gần đây, cô còn quay lại với bộ môn chạy bộ, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vận động và rèn luyện sức khỏe.

Sự thay đổi dễ nhận ra của Nhã Phương dạo gần đây

Bà xã Trường Giang đổi phong cách ăn mặc, kiểu tóc và lifestyle

Sinh năm 1990, Nhã Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Cây Táo Nở Hoa... Trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên ghi dấu ấn với các dự án như Quả Tim Máu, 49 Ngày, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Trạng Quỳnh,... Hình ảnh nữ diễn viên có lối diễn xuất giàu cảm xúc, vẻ ngoài trong trẻo từng giúp cô xây dựng chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.

Năm 2018, Nhã Phương kết hôn với Trường Giang. Sau khi lập gia đình, cô có quãng thời gian giảm bớt hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho tổ ấm. Cặp đôi hiện có ba người con. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên từng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con, từ chuyện chăm sóc các bé đến những chuyến đi chơi của gia đình.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, hình ảnh Nhã Phương xuất hiện trên trang cá nhân có phần đa dạng hơn. Cô dành nhiều không gian để chia sẻ hoạt động riêng, những lần gặp gỡ bạn bè và các bộ ảnh thời trang. Sự thay đổi này cũng khiến công chúng chú ý đến một Nhã Phương có phần phóng khoáng, tự tin và thoải mái thể hiện cá tính hơn trước.

Nhiều khán giả mong chờ Nhã Phương sẽ sớm trở lại với điện ảnh sau thời gian dài vun vén tổ ấm

Ảnh: FBNV