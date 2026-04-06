Nhã Phương mặt khá lạ, loạt cam thường khiến ai cũng phân vân

Sau hành trình sinh con lần ba, Nhã Phương tiếp tục khiến nhiều người nể phục khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, mảnh mai. Bà xã của Trường Giang vẫn giữ được phong độ nhan sắc rạng rỡ mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, với làn da mịn màng cùng thần thái nữ tính, dịu dàng quen thuộc. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen cho phong độ nhan sắc, ở một số góc máy cận hoặc ánh sáng mạnh, gương mặt của nữ diễn viên lại hơi khác lạ. Điều này có thể đến từ việc Nhã Phương giảm cân quá nhanh sau khi sinh, nhưng cũng làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên mới can thiệp thẩm mỹ.

Hình ảnh cam thường với khuôn mặt lạ của Nhã Phương tại một sự kiện gần đây.

Gương mặt của nữ diễn viên lộ nhiều nếp nhăn.

Ở góc quay cận và ánh sáng mạnh chiếu trực diện, làn da của nữ diễn viên lộ một vài khuyết điểm, phần má hóp lại, cằm nhọn, khiến tổng thể gương mặt nhìn hốc hác hơn bình thường, phần da ở quanh mắt, trán và cằm bỗng xuất hiện các vết nhăn. Tuy nhiên, một phần khiến gương mặt của Nhã Phương trở nên khác lạ cũng đến từ hiệu ứng từ góc máy thấp và ánh sáng gắt, vốn dễ “bóc trần” khuyết điểm của bất kỳ ai.

Ở một khoảnh khắc khác, phần cằm của Nhã Phương trông nhọn hơn bình thường. Đây có thể là do sử dụng filler hoặc do nữ diễn viên giảm cân khiến gương mặt trở nên hốc hác.

Trước đó, khi xuất hiện tại Một sự kiện, Nhã Phương vẫn ghi điểm với diện mạo tươi tắn, nụ cười rạng rỡ cùng đường nét gương mặt hài hòa, đặc biệt là phần má đầy đặn. Khi nhìn kỹ ở góc cận và ánh sáng chiếu trực diện, vùng trán và vùng da xung quanh mắt của nữ diễn viên lại lộ rõ những nếp nhăn nhẹ, dấu hiệu lão hóa tự nhiên theo thời gian.

Nhã Phương vẫn ghi điểm với gương mặt xinh đẹp ngay cả khi làn da đã bắt đầu lộ dấu hiệu lão hóa. (Nguồn: TikTok)

Phần mũi nhăn và râu rồng của nữ diễn viên khi cười khá lộ. (Nguồn: TikTok)

Trong quá khứ, Nhã Phương cũng từng không ít lần lộ da lão hóa trước ống kính cam thường. Dù đã được makeup chỉn chu nhưng nữ diễn viên vẫn khó giấu những nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt mỗi khi mỉm cười. Không ít ý kiến cho rằng việc giảm cân trong thời gian dài có thể đã phần nào ảnh hưởng đến độ đàn hồi của làn da, khiến dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm hơn so với tuổi.

Thực tế, bọng mắt và các nếp nhăn quanh vùng mắt là tình trạng phổ biến mà nhiều phụ nữ gặp phải khi bước qua những giai đoạn nhất định của tuổi tác. Đây cũng là khu vực có làn da mỏng và nhạy cảm bậc nhất trên gương mặt, nên nếu không được chăm sóc kỹ lưỡng, các dấu hiệu lão hóa sẽ dễ dàng lộ rõ và tiến triển nhanh hơn.