Nhã Phương không còn như xưa

Nhã Phương đã có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây.

Hiện tại, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, đều đặn tham gia sự kiện và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Đáng chú ý, hình ảnh của Nhã Phương hiện tại có nhiều thay đổi so với trước đây.

Nếu trước kia Nhã Phương xuất hiện với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, thường lựa chọn những thiết kế thanh lịch và kín đáo, thì thời gian gần đây, nữ diễn viên ngày càng thử sức với phong cách cá tính, quyến rũ hơn. Những bộ trang phục ôm sát, thiết kế táo bạo hay cách phối đồ trẻ trung giúp cô trông nổi bật và có phần khác biệt. Không còn quá an toàn trong lựa chọn hình ảnh, bà xã Trường Giang dường như đang thoải mái thể hiện nhiều khía cạnh thời trang của bản thân.

Nhã Phương thay đổi phong cách trong những lần lộ diện gần đây

Nữ ca sĩ trang điểm cá tính, ăn diện sành điệu và trẻ trung hơn

Sự thay đổi này nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Dù đã trải qua ba lần sinh nở, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt tươi tắn và thần thái rạng rỡ. Những bộ ảnh gần đây cho thấy nữ diễn viên ngày càng tự tin trước ống kính, mang đến cảm giác trẻ trung, năng động hơn so với hình ảnh quen thuộc trước đó.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, nội dung trên trang cá nhân của Nhã Phương cũng có nhiều điểm khác biệt. Thay vì thường xuyên chia sẻ những câu chuyện xoay quanh việc chăm sóc con cái hay cuộc sống gia đình như trước, cô dành nhiều không gian hơn để cập nhật hoạt động cá nhân. Nữ diễn viên liên tục đăng tải những bộ ảnh thời trang, khoảnh khắc dạo phố, gặp gỡ và ăn uống cùng hội bạn thân.

Nhã Phương dành nhiều thời gian cho bản thân hơn

Cô thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ họp bạn bè

Đặc biệt, Nhã Phương còn cho thấy một khía cạnh khá lầy lội, vui vẻ khi tham gia những buổi tiệc cùng bạn bè. Cô không ngại hóa trang với những tạo hình hài hước, thoải mái tạo dáng và ghi lại những khoảnh khắc có phần tinh nghịch. Hình ảnh này mang đến cảm giác gần gũi, khác hẳn vẻ dịu dàng, chỉn chu thường thấy của nữ diễn viên trước đây.

Có thể thấy, sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh người phụ nữ của gia đình, Nhã Phương đang dành nhiều sự chú ý hơn cho bản thân và những sở thích riêng. Từ phong cách thời trang đến cách tận hưởng thời gian bên bạn bè, nữ diễn viên cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách thể hiện cá tính.

Cô cũng đã trở lại với đam mê chạy bộ

Cuộc sống Nhã Phương hiện tại

Khi những ồn ào liên quan đến Trường Giang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nhã Phương cũng vướng tranh luận liên quan đến một nhãn hàng từng hợp tác. Trước những ý kiến trái chiều, nữ diễn viên đã lên tiếng phản hồi, đồng thời mong muốn các thông tin được chia sẻ cần có cơ sở xác thực. Cô bày tỏ: "Phương mong các phản ánh hoặc góp ý đều được đưa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên".

Sau khi lên tiếng, nữ diễn viên tiếp tục tham gia sự kiện, gặp gỡ bạn bè và cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Trong những lần xuất hiện gần đây, bà xã Trường Giang giữ thái độ khá thoải mái, không chia sẻ thêm về những tranh luận đang diễn ra mà tập trung vào công việc cá nhân.

Nhã Phương từng chia sẻ sẵn sàng đối mặt với những ồn ào liên quan đến công việc

Đáng chú ý, trong dịp giỗ Tổ ngành sân khấu năm nay, Nhã Phương xuất hiện cùng Thuý Ngân và Hoàng Oanh thay vì đồng hành với Trường Giang như một số năm trước. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh mọi động thái của hai vợ chồng đều được cư dân mạng quan tâm.

Nhìn chung, Nhã Phương vẫn duy trì nhịp sống tương đối bình lặng, tiếp tục công việc và dành thời gian cho những mối quan hệ thân thiết. Dù liên tục được nhắc tên trên mạng xã hội, nữ diễn viên không có thêm nhiều chia sẻ về những câu chuyện khác.