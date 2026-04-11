Nhã Phương "đụng" chiến thần visual Kim Tuyến, gương mặt hốc hác được nhận xét như Ariana Grande

Mới đây, một sự kiện mỹ phẩm cao cấp diễn ra tại TP.HCM đã trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn mỹ nhân đình đám của Vbiz. Giữa dàn khách mời lộng lẫy, khoảnh khắc chung đôi của Nhã Phương và mỹ nhân màn ảnh Kim Tuyến đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của team qua đường. Vốn từng có màn hợp tác ăn ý trong một bộ phim cách đây hơn 10 năm, màn tái ngộ của cặp chị em hơn kém nhau 3 tuổi này không chỉ tràn ngập những lời hỏi thăm mừng rỡ mà còn mở ra một cuộc "so kè" nhan sắc đầy thú vị qua ống kính cam thường.

Cặp chị em Nhã Phương và Kim Tuyến gặp gỡ tại sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp (Ảnh TikTok).

Tuy nhiên, sự chú ý của cư dân mạng lại đổ dồn vào diện mạo có phần khác lạ của Nhã Phương trong lần xuất hiện này. Chọn cho mình một chiếc váy cúp ngực sang trọng, bà xã Trường Giang vô tình để lộ nhiều khoảng trống trước ngực cùng đôi vai gầy guộc. Nhiều bình luận thẳng thắn nhận xét gương mặt nữ diễn viên trông khá hốc hác và xanh xao dưới ánh đèn sự kiện. Thậm chí, layout trang phục và vóc dáng hiện tại của Nhã Phương còn khiến nhiều người liên tưởng ngay đến hình ảnh quen thuộc của nữ ca sĩ quốc tế Ariana Grande - một cái tên vốn thường xuyên gây lo lắng với thân hình "gầy trơ xương" trong thời gian qua.

Lựa chọn layout của Nhã Phương vô tình khiến dân mạng liên tưởng đến Ariana Grande (Ảnh TikTok, IGNV).

Giải đáp cho vẻ ngoài có phần mệt mỏi này, Nhã Phương đã có những chia sẻ khá chân thực ngay tại sự kiện về cuộc sống bỉm sữa vất vả. Nữ diễn viên tiết lộ cô đang trong giai đoạn chăm con nhỏ mới 2 tháng tuổi, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm với lịch trình "ngủ lúc 3 giờ sáng" và cứ mỗi 2 tiếng phải thức giấc một lần. Chính việc thiếu ngủ này đã ảnh hưởng trực tiếp đến làn da, tạo nên nhiều nếp nhăn và bọng mắt rõ rệt, do đó cô đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm trẻ hóa vùng mắt của thương hiệu mỹ phẩm này.

Cam thường bắt cận visual của 2 người đẹp U40. Nhã Phương lộ khuyết điểm ở bọng mắt (Ảnh TikTok).

Có thể thấy, kể từ khi trở lại sau khi chào đón nhóc tì thứ ba ở tuổi 36, nhan sắc của Nhã Phương liên tục trở thành đề tài bàn tán. Dù khả năng về dáng thần tốc sau mỗi lần sinh nở của cô là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng cái giá phải trả dường như là những dấu hiệu lão hóa sớm bắt đầu lộ diện trên gương mặt.

Phản ứng của công chúng dù thông cảm cho sự hy sinh và vất vả của một người mẹ ba con, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít góp ý chân thành dành cho nữ diễn viên, hy vọng cô nên chú trọng sức khỏe, thay vì quá ám ảnh chuyện vóc dáng. Có lẽ điều công chúng mong chờ nhất ở Nhã Phương lúc này không phải là một body siêu thực, mà là gương mặt giàu sức sống trở lại để che lấp những dấu hiệu lão hóa sớm đang dần lộ rõ.