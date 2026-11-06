Từ vài điểm giống nhau, một bài đăng trên Threads kéo hai nữ nghệ sĩ vào màn so sánh có phần khiên cưỡng.

Mới đây, một bài đăng trên Threads đang viral với topic so sánh nhan sắc và gu ăn mặc của Nhã Phương và LyLy. Cụ thể, chủ topic đặt câu hỏi "Có ai thấy Nhã Phương bị ám ảnh bởi LyLy nên phong cách Nhã Phương cứ thấy giống giống LyLy không ta, kiểu không muốn bắt chước theo nhưng theo dõi nhiều quá cái vô tình làm giống LyLy luôn."

Nguồn: Threads.

Xét loạt ảnh được người này dùng để so sánh, có thể thấy điểm khiến Nhã Phương và LyLy trông hao hao nhất là mái tóc dài tông nâu để mái ngang. Ở những khung hình khác, nét tương đồng đến từ cách chọn áo sáng màu, ôm nhẹ phần eo và phối cùng gam trắng hoặc xanh dịu. Nhìn lướt qua, cả hai nàng đều yêu thích style nữ tính, trẻ trung.

Các hình ảnh được chủ topic dùng để so sánh. Nguồn: Threads.

Thế nhưng, tóc dài mái ngang, áo ôm hay corset phối denim đều là những lựa chọn quen thuộc, dễ bắt gặp trong các bản phối hiện nay. Bởi vậy, dưới bài đăng, netizens cũng cho rằng chủ bài đang hơi "overthinking" và có ý xấu khi đặt 2 người phụ nữ lên bàn cân nhan sắc một cách vô lý như vậy.

- Thấy style này rất nhiều người vậy luôn, đẹp hợp thì theo thôi. Mắc gì so sánh?

- Bà bị overthinking á, bớt bớt lại nha.

- Giờ ra đường 10 người là 7-8 người như này rồi, chẳng lẽ bắt chước nhau hết hả chủ top.

- Không hiểu có gì mà so sánh, mình thấy 2 bả đều đẹp và hợp quá trời.

Nhìn kỹ hơn vào tủ đồ đời thường của 2 cô nàng, càng dễ thấy sự khác nhau cơ bản về gu ăn mặc. LyLy thường nghiêng về những bản phối cá tính, tôn dáng và có chút khí chất "girl boss". Các món ôm gọn phần thân trên, đường cắt nhấn eo hay phụ kiện tối màu giúp outfit có nét sắc sảo. Ngay cả khi mặc tông sáng, cô vẫn có thể tạo điểm nhấn bằng phom dáng và các item độc lạ, giữ được vibe tự tin, hiện đại.

Nguồn: Instagram.

Trong khi đó, Nhã Phương lại ưa vibe điệu đà hơn với những item có phom mềm, tông màu dịu và chân váy có độ xòe. Style mặc của mẹ bỉm gợi hình tượng một nàng "city girl" thích chút ngọt ngào, lãng mạn. Tóm lại, hai người hoàn toàn có thể cùng thích một kiểu áo hoặc một màu tóc, nhưng cách mix&match và khí chất cá nhân mới là thứ làm nên dấu ấn riêng.

Nguồn: Instagram.

Sở dĩ phép so sánh này dễ khiến người đọc liên tưởng xa hơn là vì cả Nhã Phương và LyLy đều từng bị kéo vào những cuộc bàn luận xoay quanh Trường Giang. Trước đó, một số đoạn clip cũ ghi lại tương tác của nam nghệ sĩ với đồng nghiệp nữ trên các chương trình giải trí được chia sẻ lại và gây tranh cãi. Trong bối cảnh ấy, việc đặt tên Nhã Phương và LyLy cạnh nhau dễ khiến một bài đăng về kiểu tóc, váy áo thu hút tương tác bằng những liên tưởng ngoài thời trang.