Nhà phân phối Mercedes lớn nhất Việt Nam mua 65% cổ phần công ty bán xe VinFast

Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch đầu tư vào Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Việt (VFG).

Theo đó, Haxaco dự kiến nhận chuyển nhượng 9,75 triệu cổ phần của VFG, tương đương 65% vốn điều lệ công ty này. Sau khi hoàn tất giao dịch, Haxaco sẽ trở thành cổ đông chi phối tại VFG.

Tổng giá trị thương vụ không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Haxaco, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Thời gian thực hiện nhận chuyển nhượng là trước ngày 20-3.

Trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Haxaco cho biết việc đầu tư này nằm trên cơ sở đánh giá chiến lược phát triển. Công ty kỳ vọng thông qua VFG sẽ hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và khai thác hiệu quả hệ thống phân phối ô tô hiện hữu, qua đó mở rộng tệp khách hàng, tối ưu hóa chỉ phí vận hành, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống và giá trị doanh nghiệp.

Theo Haxaco, VFG đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái xe điện và thúc đẩy xu hướng giao thông xanh tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu mạng lưới showroom trải dài từ Bắc vào Nam.

Về Tập đoàn Tương Lai Việt, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 8-2025 với vốn điều lệ 150 tỉ đồng.

Các đại lý/chi nhánh bán xe Vinfast của Tương Lai Việt

Công ty hiện là đại lý/chi nhánh được ủy quyền chính hãng của VinFast, đồng thời là trung tâm kinh doanh xe VinFast đã qua sử dụng và phân phối phụ tùng VinFast chính hãng...

Động thái đầu tư vào VFG của Haxoco diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh xe Mercedes đang đi xuống, trong khi mảng kinh doanh xe MG cũng chịu tác động từ cạnh tranh, khiến lợi nhuận của đại lý suy giảm dù doanh số vẫn duy trì ổn định.

Haxaco tiền thân là Cửa hàng trưng bày và xưởng sửa chữa xe ô tô (SAMCO 3), thành lập từ năm 1992. Đến năm 2000, công ty chính thức cổ phần hóa và trở thành đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Hiện tại, Haxaco đang vận hành mạng lưới gồm 4 đại lý Mercedes-Benz tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ và phân phối dòng xe MG.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025 Haxaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.650 tỉ đồng, giảm 15,6% so với năm ngoái. Lãi sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 39,1 tỉ đồng, giảm 68,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân đến từ sự cạnh tranh gay gắt của thị trường ô tô.